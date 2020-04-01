Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Вечером во вторник, 31 марта, московский оперативный штаб по противодействию инфекции сообщил о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом. Их возраст — от 61 года до 74 лет.
- У всех пациентов была подтверждена пневмония, они имели сопутствующие заболевания, в том числе кардиосклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
- Таким образом, количество умерших от инфекции в Москве достигло 16 человек, в России — 22.
- С начала пандемии в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек вылечились.
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» неделях из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за распространения коронавируса гражданам придется пережить «тяжелые дни». «Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — сказал президент. Позже он уточнил, что этот период может увеличиться до трех недель.