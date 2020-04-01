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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве выросло число жертв коронавируса, США готовятся к «очень трудным» неделям, социальные фонды могут потерять до 2,4 трлн руб., в чем сложности слежки по банковским транзакциям; главные новости — в обзоре РБК

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Вечером во вторник, 31 марта, московский оперативный штаб по противодействию инфекции сообщил о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом. Их возраст — от 61 года до 74 лет.

  • У всех пациентов была подтверждена пневмония, они имели сопутствующие заболевания, в том числе кардиосклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
  • Таким образом, количество умерших от инфекции в Москве достигло 16 человек, в России — 22.
  • С начала пандемии в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек вылечились.

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» неделях из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за распространения коронавируса гражданам придется пережить «тяжелые дни». «Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — сказал президент. Позже он уточнил, что этот период может увеличиться до трех недель.

  • Так он прокомментировал прогноз координационной группы по борьбе с вирусом при администрации президента о том, что смертность в США может составить от 100 тыс. до 240 тыс. человек. Это стало первым прогнозом властей по количеству смертей от коронавируса в стране.
  • При этом, согласно пессимистичному сценарию, смертность может вырасти до 2,2 млн человек. Это произойдет, если жители США откажутся ограничивать социальные контакты.
  • Накануне, 31 марта, США вышли на третье место в мире по числу жертв коронавируса (3900), опередив в этом списке континентальный Китай (3310). Правда, обеим странам далеко до Италии, где от инфекции умерли 12 тыс. человек.

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Экономисты Института социальной политики НИУ ВШЭ представили прогноз о потерях социальных фондов (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) из-за последствий пандемии.

  • Эти три фонда обеспечивают около 70% всех социальных выплат в России. К сокращению их доходов, в частности, могут привести ухудшение ситуации в экономике, девальвация рубля, падение цен на нефть, введение карантинных ограничений, а также объявленное президентом снижение ставок страховых взносов.
  • При оптимистичном сценарии доходы фондов сократятся на сумму от 195,4 млрд до 586,3 млрд руб. (в зависимости от того, сколько продлится кризис). При базовом сценарии — от 390,8 млрд до 1,76 трлн руб. При негативном сценарии — от 781,7 млрд до 2,34 трлн руб.
  • Компенсировать выпадающие доходы эксперты предлагают за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) или выпуска облигаций Минфина. Также экономисты советуют ввести «гибкий» пенсионный возраст для сокращаемых работников, чтобы те смогли выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам

В качестве одной из мер по отслеживанию перемещений граждан в Москве может быть использование информации об их банковских транзакциях. Но в финансовых организациях, опрошенных РБК, скептически отнеслись к этой идее.

  • В ближайшее время власти Москвы должны развернуть систему «умного» контроля за режимом самоизоляции граждан. По данным «Коммерсанта», в мэрии рассматривают возможность фиксации нарушений через информацию о платежах по картам «вне своего района».
  • Однако чтобы запустить такую систему, банкам понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах. По оценкам экспертов, ее разработка может обойтись Москве примерно в 100 млн руб.
  • К тому же система может не сработать, если человек отключит геолокацию на телефоне. Сложности также могут возникнуть при оплате через терминалы курьеров, которые перемещаются по городу, и терминалы самих торговых точек, которые могут менять местоположение.
Автор: Сергей Витько
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