Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Москве выросло число жертв коронавируса, США готовятся к «очень трудным» неделям, социальные фонды могут потерять до 2,4 трлн руб., в чем сложности слежки по банковским транзакциям; главные новости — в обзоре РБК

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Вечером во вторник, 31 марта, московский оперативный штаб по противодействию инфекции сообщил о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом. Их возраст — от 61 года до 74 лет.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, они имели сопутствующие заболевания, в том числе кардиосклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Таким образом, количество умерших от инфекции в Москве достигло 16 человек, в России — 22.

С начала пандемии в стране выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек вылечились.

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» неделях из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за распространения коронавируса гражданам придется пережить «тяжелые дни». «Мы пройдем через очень тяжелые две недели», — сказал президент. Позже он уточнил, что этот период может увеличиться до трех недель.