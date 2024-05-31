Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

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Росавиация сняла временные ограничения с аэропортов Казани и Нижнекамска, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два самолета. Как уточнил Кореняко, меры ввели для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Казани ограничения действовали с 5:57 мск, Нижнекамска — с 06:24. Их сняли в 8:30 мск.

На фоне действия ограничений в отдельных районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию. Как пояснили РБК в пресс-службе главы Татарстана, звук сирены на производстве — общепринятый сигнал «Внимание всем!», означающий необходимость эвакуации.

Телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Атнинском районе Татарстана видели беспилотники.

В последний раз работу аэропортов в Казани и Нижнекамске ограничивали 15 мая. Позже Минобороны сообщило о сбитом дроне самолетного типа. 23 мая в Елабужском районе Татарстана уничтожили еще один беспилотник, разрушений не было.