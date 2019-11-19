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Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Ожидания инвесторов относительно колебаний курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Однако эксперты предупреждают, что стабильность национальной валюты может оказаться недолгой
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. По состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg. В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57%. Впрочем, в списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль по-прежнему остается в десятке лидеров и занимает седьмое место. Самые волатильные валюты развивающихся стран — южноафриканский ранд (12,85%), бразильский реал (12,2%) и чилийский песо (11,86%).

Индикатор, по сути, показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Так называемый индекс страха американского фондового рынка (VIX) также рассчитывается на основе волатильности, которую инвесторы закладывают в опционы на индекс широкого рынка S&P 500.

Значимо более низкая волатильность рубля наблюдалась лишь до 2008 года, когда рубль был более регулируемой валютой, а ЦБ фактически таргетировал стабильность бивалютной корзины, напомнила Евдокимова. ЦБ перестал задавать интервал допустимых значений бивалютной корзины и перешел к режиму свободного плавания рубля в конце 2014 года: с тех пор курс формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке. При свободном плавании рубля его волатильность вряд ли может быть существенно ниже, чем сейчас, считает Евдокимова.

Почему волатильность на минимумах

  • Рубль — часть глобального тренда: волатильность многих активов сейчас у минимумов, в том числе валют развивающихся и развитых стран, отметила Евдокимова, снизился и «индекс страха» американского фондового рынка. Связано это, по ее мнению, с относительным затишьем на глобальных рынках, с отсутствием новых событий в торговой войне, снизившимися рисками жесткого Brexit и активным снижением ключевых ставок по всему миру.
  • Волатильность рубля снизилась вместе с волатильностью валют других развивающихся рынков после резкого роста в августе 2019 года, поддержал ее стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов: мировые финансовые рынки стабилизировались, ожидания по заключению торговой сделки США и Китая оптимистичные.
  • В целом же сказывается адаптация рынка к режиму плавающего валютного курса, действие бюджетного правила, которое уменьшило зависимость рубля от цены на нефть, и ослабление санкционных угроз, добавил Попов.
  • Снижению волатильности способствовали стабильный платежный баланс, плавающий курс рубля, позволяющий ему оставаться близко к равновесному уровню, высокие реальные процентные ставки и бюджетное правило, отметил главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Как долго рубль останется стабильным

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. После перехода к плавающему валютному курсу рубль колебался в диапазоне от 50 до 70 за доллар и сейчас находится не в середине этого коридора, а в более «слабой» его половине, продолжила она. Это значит, что волатильность может возрасти, а курс — укрепиться, считает Орлова.

При ухудшении внешнего фона, например, в результате неудачных переговоров между США и Китаем, волатильность легко может вернуться на рынок, считает Евдокимова. Текущая стабильность может быть мнимой, предупредил и президент «Финама» Владислав Кочетков: незначительного внешнего негатива достаточно, чтобы дестабилизировать ситуацию.

По статистике в России через пять-семь лет стабильности рубля происходит взрыв его волатильности, причем часто именно с минимумов и, как правило, в сторону падения рубля, предупредил руководитель направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян. Тем не менее период минимальной волатильности может растянуться еще на несколько лет, считает он.

Волатильность рубля продолжит снижаться, ключевой риск — санкции против России, но при нынешней администрации США они вряд ли будут приняты, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. «Даже в случае роста внешней волатильности из-за провала торговых соглашений и коррекции рынка рубль и российский рынок покажут большую устойчивость ввиду более высокой экономической защищенности», — предположил он.

Помогает ли инвесторам низкая волатильность

  • Краткосрочно период низкой волатильности хорош для стратегий carry trade (заработка на разнице процентных ставок между странами), поскольку доход от разницы процентных ставок подвергается минимальному риску изменения валютного курса, рассуждает Евдокимова. Волатильность — один из ключевых параметров для таких операций, отметил Караханян. В случае заключения торговой сделки США и Китая низкая волатильность рубля наряду с достаточно высокими процентными ставками будет способствовать большему укреплению рубля относительно прочих валют развивающихся рынков, спрогнозировал Попов.
  • Низкая волатильность также увеличивает привлекательность вложений в российские активы для иностранцев, продолжил Караханян: при расчете эффективности того или иного финансового вложения чем меньше переменных поступает, тем лучше, а сильные изменения курса рубля вносят достаточно серьезные коррективы в оценку проекта или инвестиции. Низкая волатильность рубля позволяет инвесторам точнее прогнозировать среднесрочные и долгосрочные доходности как на долговом, так и на фондовом рынке, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
  • Участники рынка все ниже и ниже оценивают вероятность существенных курсовых изменений на валютном рынке, страховка от курсовых изменений не пользуется спросом, констатирует главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов: «Как следствие, опционы дешевле, и при прочих равных подразумеваемая волатильность ниже». Сейчас можно застраховать свои валютные риски как никогда дешево, что позитивно с точки зрения притоков, сказал он: «Рубль с учетом премии в доходности и волатильности валютного курса (стоимости страховки) остается одной из наиболее привлекательных валют развивающихся рынков».
Автор: Татьяна Ломская
Теги: Рубль, волатильность
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