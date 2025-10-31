В «Дом.РФ» заметили «разворот» россиян от вкладов к рынку недвижимости

В сентябре появились признаки, что вкладчики начали перемещать сбережения в иные активы, например в недвижимость, рассказал в интервью РБК предправления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич. Пока тренд неустойчивый, считают эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Осенью 2025 года в России наметился переток сбережений физических лиц из депозитов на рынок недвижимости, рассказал в интервью РБК замглавы «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич. По его словам, оценить объем подобного перераспределения денег технически сложно, но косвенные признаки этого тренда уже появились.

«На больших данных можно увидеть несколько тенденций. В сентябре наблюдался минимальный рост депозитов населения по сравнению с любым месяцем в течение последнего года. Есть увеличение темпов прироста средств на эскроу-счетах и есть увеличение выдач ипотеки банками. Косвенно, исходя из этой статистики, можно сделать вывод, что, действительно, население начинает постепенно отходить от сбережения денег на вкладах и переходит к решению своих жилищных проблем. Или к альтернативным способам инвестирования. Скорее всего, разворот есть, и чем дальше будет снижаться ключевая ставка, тем больше будет укрепляться эта тенденция», — сказал Грицкевич.

Какие данные говорят в пользу перетока

По данным Банка России, в сентябре средства населения на вкладах увеличились на 0,1%, или 67 млрд руб. — это минимальный прирост за месяц с начала года. Согласно отчетности кредитных организаций на 1 октября, в сентябре сокращение депозитов физлиц зафиксировала почти треть банков — 109 игроков, отчетность которых публикуется. Самый заметный отток наблюдался у ВТБ (минус 96,6 млрд руб., или 1,2%), Совкомбанка (минус 27,4 млрд руб., или 2,8%), Газпромбанка (минус 19,6 млрд руб., или 0,8%). Остатки на текущих счетах физлиц в этих банках выросли, но не больше, чем сократились депозиты. Данных о динамике вкладов за октябрь еще нет.

Выдачи ипотеки в сентябре увеличились незначительно — на 3,1%, до 404 млрд руб., оценивал регулятор. Около 80% кредитов на жилье выдается с господдержкой по льготным ставкам, в основном по программе семейной ипотеки. За первую половину октября банки предоставили 27,8 тыс. льготных ипотечных ссуд на 162,1 млрд руб., следует из оперативной статистики «Дом.РФ». В сентябре выдачи оценивались в 296,4 млрд руб. (50,5 тыс. договоров), в августе — в 304,5 млрд руб. (52,4 тыс.).

Число обращений граждан за ипотекой растет пятый месяц подряд — это опережающий индикатор, который показывает, что будет с выдачами кредитов через один-два месяца, говорит управляющий партнер платформы для застройщиков ДВИЖ Дмитрий Охрименко. По его словам, существенное снижение ставок по депозитам наравне с другими факторами — отменой банками комиссий по семейной ипотеке, сообщениями о новом ужесточении условий госпрограмм — стало «триггером для ряда вкладчиков перекладываться в бетон».

«Второй косвенный показатель: рост размера первоначального взноса (ПВ) в обращениях за ипотекой. Если во втором квартале доля заявок с ПВ до 30% составляла 60% от общего числа обращений, то в третьем квартале доля таких заявок уже снизилась до 55%», — говорит эксперт. Как поясняет Охрименко, при высоких ставках по депозитам клиент «до последнего держится за вклад», и если нужно взять ипотеку, то он «пытается пройти по самой нижней границе ПВ».

«Когда ставки по депозитам снижаются — клиент перестает пытаться сохранить максимум на вкладе и идти на минимально возможный ПВ, а повышает ПВ, чтобы уменьшить размер кредита, меньше платить процентов, повысить шанс одобрения», — заключает эксперт.

Выдачи ипотеки — не единственный индикатор, отражающий оживление на рынке недвижимости, поскольку значительная часть сделок на нем сейчас проходит без ипотечных денег, отметил Грицкевич.

«Мы уже видим рост поступлений на эскроу-счета, и в значительной мере это не ипотечные сделки, это люди покупают квартиры за свои накопленные деньги. Более 50% продаж застройщиков, чьи проекты есть в нашем портфеле, сейчас идет именно за счет средств клиентов, а не за счет ипотечных денег», — рассказал топ-менеджер.

Уровень спроса на недвижимость растет, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов: «На первичном рынке Москвы в сентябре совершено 7,1 тыс. сделок по ДДУ (договорам долевого участия. — РБК), что на 9,2% больше, чем в августе. В октябре на фоне дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ и раскрытия годовых депозитов россиянами тренд продолжил укрепляться». Эксперт считает, что тенденция продлится как минимум полтора года, то есть растянется на весь цикл снижения ключевой ставки.

Банк России смягчает денежно-кредитную политику с июня 2025 года. Ставку ЦБ пересматривал вниз уже четыре раза подряд — показатель скорректировался с рекордного 21% до 16,5%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз предупреждала, что снижение ставки будет плавным и достаточно длительным. Согласно последнему среднесрочному прогнозу ЦБ, в 2026 году средний диапазон ставки составит 13–15%, ниже 10% показатель опустится лишь в 2027 году.

Снижение ставки «создаст дополнительный спрос на рынке жилья и будет оказывать поддержку ценам», говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: «По нашим оценкам, в 2026 году объем сбережений населения, который пойдет на покупку жилья, может составить 6–7 трлн руб.».

Почему о полноценном развороте говорить еще рано

«Возможно, часть людей хотят зафиксировать для себя цену на недвижимость даже при высоких ставках, ожидая ее быстрого снижения. Но пока это локальная реакция, скорее всего», — отмечает начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Абсолют Банк пока не видит тенденции по перетоку денег с депозитов в недвижимость. «С учетом того, что в 2026 году прогноз ЦБ ключевой [ставки] в диапазоне 13–15%, то каких-то резких движений на рынке не будет в этой связи», — считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

В ВТБ тоже сообщили, пока их клиенты «сохраняют тренд на сбережение». «Накопительный сезон» продолжается: на фоне все еще высоких ставок по ипотеке мы не наблюдаем активного перетока средств из депозитов в недвижимость. Дальнейшие движения на рынке будут зависеть от решений ЦБ», — сказал представитель банка. По прогнозу ВТБ, после замедления в августе-сентябре рынок рулевых сбережений снова перейдет к росту в конце года, хотя тот будет слабым — 0,2–0,4% в месяц.

«Депозиты населения с конца лета и вплоть до декабря находятся под давлением, потому что в этот период клиенты больше тратят, а основные крупные поступления (премии и бонусы), как правило, приходятся на период декабря и весны. Так что можно сказать, что на ситуацию с депозитами в сентябре могла существенно повлиять сезонность. Опираясь на косвенные признаки, можно говорить о том, что, когда появились ожидания более быстрого снижения ключевой ставки, оживился спрос и в сегменте недвижимости. Но одновременно на этой волне ожиданий банки достаточно быстро отреагировали, снизив депозитные ставки. И это вторая причина, которая влияет на динамику депозитов. Объем средств на вкладах пока не сокращается, хотя практически и прекратил рост», — поясняет Сусин.

Согласно исследованию «Дом.РФ», потенциальными покупателями жилья могут стать владельцы 12 млн счетов, которые обеспечили прирост депозитов в прошлом году на общую сумму 7,3 трлн руб. Речь идет о клиентах с остатками на счетах от 1,1 млн до 4,3 млн руб. До этого некоторые эксперты давали оценки, что при снижении ставок на рынок жилья могут перейти сбережения россиян на сумму от 5 трлн до 13 трлн руб.

Впрочем, пока вся эта сумма на рынок недвижимости не притечет, уверен Сусин. Сначала нужно, чтобы «ожила» рыночная ипотека.

«На деле мы вряд ли сможем увидеть быстрое снижение ключевой ставки, и это будет влиять и на ставки по вкладам. Определенный переток средств из депозитов в недвижимость может быть, но не ожидаю, что он может быть быстрым», — резюмирует эксперт.