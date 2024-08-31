Минфин оценил объем российских ценных бумаг у инвесторов США

Американские инвесторы на конец 2023 года владели российскими ценными бумагами на $30,4 млрд, включая акции на $28,6 млрд. Для сравнения: на конец 2021 года им принадлежали ценные бумаги на $83,8 млрд, включая акции на $69,2 млрд

Инвесторы в США по состоянию на 31 декабря 2023 года владели российскими ценными бумагами на $30,496 млрд: акциями на $28,630 млрд и долгосрочными долговыми облигациями на $1,866 млрд, следует из предварительных данных Минфина и Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

На конец 2022 года у американских инвесторов были российские ценные бумаги на $29,907 млрд: акции на $25,958 млрд и долгосрочные долговые облигации на $3,949 млрд.

На конец 2021 года им принадлежали российские ценные бумаги на $83,849 млрд, включая акции на $69,234 млрд и долгосрочные долговые облигации на $14,615 млрд.

Рыночная стоимость замороженного портфеля американских инвесторов в России выросла из-за комбинации курса (курс рубля к доллару за 2023 год снизился на 22%) и роста рублевого фондового индекса России. Индекс РТС (RTSI) по итогам 2023 года поднялся на 11,63% — с 970,6 до 1083,48 пункта.