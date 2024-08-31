Минфин оценил объем российских ценных бумаг у инвесторов США
Инвесторы в США по состоянию на 31 декабря 2023 года владели российскими ценными бумагами на $30,496 млрд: акциями на $28,630 млрд и долгосрочными долговыми облигациями на $1,866 млрд, следует из предварительных данных Минфина и Федеральной резервной системы (ФРС) страны.
На конец 2022 года у американских инвесторов были российские ценные бумаги на $29,907 млрд: акции на $25,958 млрд и долгосрочные долговые облигации на $3,949 млрд.
На конец 2021 года им принадлежали российские ценные бумаги на $83,849 млрд, включая акции на $69,234 млрд и долгосрочные долговые облигации на $14,615 млрд.
Рыночная стоимость замороженного портфеля американских инвесторов в России выросла из-за комбинации курса (курс рубля к доллару за 2023 год снизился на 22%) и роста рублевого фондового индекса России. Индекс РТС (RTSI) по итогам 2023 года поднялся на 11,63% — с 970,6 до 1083,48 пункта.
С 2022 года активы иностранцев аккумулированы на счетах типа С.
Счет типа С — специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитариии на который можно зачислять только рубли, например, дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях. С него невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.
По состоянию на ноябрь 2022 года общий объем средств на счетах типа С в ЦБ оценивали более чем в ₽280 млрд. В апреле 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что совокупный объем активов на счетах типа С сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом.
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