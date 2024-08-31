 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Минфин оценил объем российских ценных бумаг у инвесторов США

Сюжет
Война санкций
Американские инвесторы на конец 2023 года владели российскими ценными бумагами на $30,4 млрд, включая акции на $28,6 млрд. Для сравнения: на конец 2021 года им принадлежали ценные бумаги на $83,8 млрд, включая акции на $69,2 млрд

Инвесторы в США по состоянию на 31 декабря 2023 года владели российскими ценными бумагами на $30,496 млрд: акциями на $28,630 млрд и долгосрочными долговыми облигациями на $1,866 млрд, следует из предварительных данных Минфина и Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

На конец 2022 года у американских инвесторов были российские ценные бумаги на $29,907 млрд: акции на $25,958 млрд и долгосрочные долговые облигации на $3,949 млрд.

На конец 2021 года им принадлежали российские ценные бумаги на $83,849 млрд, включая акции на $69,234 млрд и долгосрочные долговые облигации на $14,615 млрд.

Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл его первые итоги
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Рыночная стоимость замороженного портфеля американских инвесторов в России выросла из-за комбинации курса (курс рубля к доллару за 2023 год снизился на 22%) и роста рублевого фондового индекса России. Индекс РТС (RTSI) по итогам 2023 года поднялся на 11,63% — с 970,6 до 1083,48 пункта.

С 2022 года активы иностранцев аккумулированы на счетах типа С.

Счет типа С — специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитариии на который можно зачислять только рубли, например, дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях. С него невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.

По состоянию на ноябрь 2022 года общий объем средств на счетах типа С в ЦБ оценивали более чем в ₽280 млрд. В апреле 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что совокупный объем активов на счетах типа С сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
иностранные инвесторы ценные бумаги США Россия
Материалы по теме
Инвесторы «Яндекса» сообщили о получении заявок на обмен 99% акций
Бизнес
Банк России выступил против прямого доступа инвесторов к торгам на бирже
Финансы
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Отправленный в отставку командующий ВВС процитировал ЗалужногоПолитика, 03:58
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 03:17
Германия завершила вывод войск из НигераПолитика, 03:11
Минфин оценил объем российских ценных бумаг у инвесторов СШАФинансы, 02:56
Маск заявил о «беспрецедентных в XXI веке нападках на свободу слова»Политика, 02:30
Трамп заявил, что ладить с Россией — разумный подходПолитика, 02:23
В США нашли разбившийся 17 лет назад самолет с останками пассажираОбщество, 01:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Под Киевом сработала ПВОПолитика, 01:19
Британские ВМС сообщили о ракетной атаке на судно в Аденском заливеПолитика, 01:02
Верховный суд Бразилии решил заблокировать соцсеть XПолитика, 00:46
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО VampireПолитика, 00:36
В Курской области объявили опасность атаки беспилотниковПолитика, 00:06
Кто из футболистов переходил из «Спартака» в «Зенит»Спорт, 00:00
Армянская АЭС отключилась от сети из-за аварииОбщество, 30 авг, 23:58