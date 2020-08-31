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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

В июле доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. По мнению экспертов, пандемия изменила отношение граждан к кредиткам, они перестали их получать «на всякий случай»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В июле текущего года россияне перестали откладывать кредитные карты «про запас». В прошлом месяце доля тех, кто начал пользоваться кредиткой сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Бюро провело анализ того, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам, и выяснило, что по итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14 п.п., до 68%. «Это рекордная величина за весь период расчета показателя с августа 2015 года», — отметили в БКИ.

В «Эквифаксе» сообщили, что рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более чем 100 тыс. руб. Это означает, что активнее пользоваться кредитными картами стали как заемщики с небольшим доходом, которым, как правило, банки устанавливают минимальные лимиты на проведение операций, так и более состоятельные клиенты.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Генеральный директор бюро Олег Лагуткин заявил, что рост уровня утилизации бывает следствием какой-либо маркетинговой активности кредиторов либо сезонным фактором, когда растет уровень операций по картам. «Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора», — сказал он.

По его словам, россияне стали совершать больше транзакций по картам и, вероятнее всего, получали их для заранее запланированных трат, например с целью организации отпуска. Лагуткин считает, что синхронный рост использования всех категорий лимитов объясняется в основном отложенным спросом после снятия карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

В июле, как пишет «Коммерсантъ», банки отмечали разнонаправленную динамику использования кредиток. Так, в ВТБ зафиксировали рост числа клиентов, совершавших транзакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты. В то же время в «Русском стандарте» сообщили, что в прошлом месяце не происходило значительного роста числа клиентов с первой транзакцией по кредитной карте в месяц ее получения.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Опрошенные газетой эксперты считают, что введенный из-за коронавируса карантин мог изменить финансовые привычки россиян, что привело к снижению доли тех, кто берет кредитку на всякий случай. «Граждане стали более ориентированы на использование кредитного ресурса отчасти вследствие совершения отложенных ранее покупок, отчасти из-за необходимости рефинансировать долги», — заявил главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

В свою очередь, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов сказал, что высока вероятность того, что значительная доля россиян, сделавших покупки по кредиткам в июле, не сможет закрыть долг в грейс-период. «Платежеспособность значительной части населения не сможет полностью восстановиться до предкризисного уровня в ближайшее время», — считает он. При этом эксперт отметил, что нельзя исключать вторую волну коронавируса, которая может привести к проблемам с платежами по кредитам даже у работающих в больших компаниях граждан.

Автор: Михаил Юшков
Теги: кредитные карты, россияне
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