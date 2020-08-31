СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

В июле доля россиян, которые использовали кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. По мнению экспертов, пандемия изменила отношение граждан к кредиткам, они перестали их получать «на всякий случай»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В июле текущего года россияне перестали откладывать кредитные карты «про запас». В прошлом месяце доля тех, кто начал пользоваться кредиткой сразу после получения, достигла исторического максимума. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Бюро провело анализ того, насколько активно граждане используют лимиты по кредитным картам, и выяснило, что по итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки вырос на 14 п.п., до 68%. «Это рекордная величина за весь период расчета показателя с августа 2015 года», — отметили в БКИ.

В «Эквифаксе» сообщили, что рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тыс. до более чем 100 тыс. руб. Это означает, что активнее пользоваться кредитными картами стали как заемщики с небольшим доходом, которым, как правило, банки устанавливают минимальные лимиты на проведение операций, так и более состоятельные клиенты.

Генеральный директор бюро Олег Лагуткин заявил, что рост уровня утилизации бывает следствием какой-либо маркетинговой активности кредиторов либо сезонным фактором, когда растет уровень операций по картам. «Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора», — сказал он.