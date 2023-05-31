Объем денежных переводов из России в Казахстан сократился впервые за год

Нацбанк Казахстана: денежные переводы из России в апреле сократились на 44% год к году

В апреле 2023 года из России в Казахстан был переведен минимальный объем средств за год. Многие россияне уже перевели все деньги, которые хотели, говорят эксперты. Казахстан также ужесточил правила для мигрантов и инвесторов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем денежных переводов из России в Казахстан в апреле 2023 года оказался на 44% меньше, чем год назад, следует из статистики Нацбанка Казахстана.

Всего в апреле 2023 года из России в Казахстан было переведено 10,2 млрд тенге (1,7 млрд руб.) — минимальный объем средств с апреля 2022 года. Апрельский показатель сократился и по отношению к марту 2023 года (12,2 млрд тенге, или 2,1 млрд руб.) — на 16%. Также в апреле 2023 года впервые за год упало и количество транзакций — на 27% по сравнению с апрелем 2022 года, и на 15,4% по сравнению с мартом 2023 года, до 52,1 тыс. Однако Россия по-прежнему лидирует среди других стран по доле переводов в Казахстан — 39% от общей суммы. Она опережает Южную Корею (10,3%), США (10,2%), Узбекистан (10,1%), Турцию (6,2%) и другие страны.

Данные учитывают переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие. Сокращение объемов произошло впервые за год после всплеска таких переводов в апреле 2022 года.

Самый большой месячный показатель денежных переводов из России в Казахстан был зафиксирован в июне 2022 года, когда было переведено 66,8 млрд тенге. Всего за 2022 год из России в Казахстан было направлено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Это рекорд как минимум с 2014 года — с этого периода доступна статистика. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году.

В начале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Это привело к вводу западными странами масштабных санкций против российской финансовой системы, уходу из России карт Visa и Mastercard, а также к эмиграции части российских граждан. Из-за финансовых ограничений у россиян возникли сложности с доступом к своим деньгам за границей. Переводы через платежные системы позволяют получить деньги за рубежом наличными или на карты местных банков.

Почему сократился объем переводов

Снижение показателей связано как с тем, что основные средства за год уже вывели, так и с регуляторными мерами, говорит адвокат Pen & Paper Роман Кузьмин. «Российские граждане смогли частично разрешить свои бытовые потребности, начиная от расчетов банковской картой в заграничной поездке или оплаты подписок на зарубежные сервисы и заканчивая финансовыми запросами на инвестирование», — говорит юрист.

К регуляторным мерам Кузьмин относит требование Казахстанской фондовой биржи (KASE) о сегрегации счетов российских и белорусских граждан на уровне центрального депозитария, которое было принято в апреле 2023 года. Это также могло сказаться на сокращении финансового потока в Казахстан. «С одной стороны, сама по себе сегрегация не влечет каких-либо прямых негативных последствий. С другой стороны, очевидно, что обособленный учет потенциально подразумевает возможность обособленных ограничений и всего остального обособленного и в правовом смысле неприятного, что, очевидно, не может не беспокоить российских инвесторов», — объясняет юрист.

Несколько факторов называет и руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. «Во-первых, часть россиян могла переместиться из Казахстана в другие страны, в том числе вернуться в Россию. Во-вторых, интеграция между финансовыми системами России и Казахстана стала хуже: условия переводов стали сложнее, а в некоторых банках ужесточились правила подтверждения статуса резидента/нерезидента и, соответственно, возможностей получения финансовых услуг. В-третьих, часть россиян могли переводить деньги в большем размере в течение 2022 года из-за шоков в экономике, но в 2023 году изменить свою финансовую стратегию из-за стабилизации ряда показателей или адаптации своей стратегии», — перечислил Кривошея. Он считает, что говорить о переломе тренда пока рано.

В январе 2023 года Казахстан ужесточил правила пребывания россиян на территории страны и отменил так называемый визаран — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. С 27 января 2023 года россияне могут находиться в Казахстане не более 90 суток в течение 180 дней. Для более длительного пребывания необходимо иметь основания и оформлять вид на жительство либо разрешение на временное проживание.