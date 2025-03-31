Казахстан запланировал снова ужесточить выдачу карт нерезидентам

Новые меры прежде всего направлены на борьбу с нарушениями и дропперством. С начала года срок действия карт, выданных нерезидентам, был сокращен до года

Астана (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Казахстан намерен ввести дополнительные условия в отношении выдачи банковских карт нерезидентам, сообщает КазТАГ со ссылкой на соответствующий проект.

Среди потенциальных дополнительных мер:

ужесточение банками контроля в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов» Казахстана, «в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя»;

проведение двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта;

контроль критерия «одна платежная карточка в одни руки»;

проверка законности нахождения на территории республики;

усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.

Также в Казахстане намерены ввести требования для банков в части дистанционного обслуживания клиентов, а также усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки направлены на то, чтобы пресечь или хотя бы минимизировать противоправные действия и дропперство — незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, онлайн-казино, отметили разработчики.

С начала года в Казахстане уже была ужесточена выдача банковских карт нерезидентам. Срок их действия сократили до 12 месяцев. Это правило не касается карт, выпущенных для предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.

Кроме того, банкам предписали оценивать риски отмывания денежных средств и финансирования терроризма держателями более пяти карт в одном банке и держателей карт, выпущенных тремя банками при условии, что в каждом из банков оформлено более трех карт.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Борисов отметил в разговоре с РБК, что «усиление проверок и сокращение срока действия карт могут увеличить операционные расходы банков, что потенциально снижает их заинтересованность в обслуживании нерезидентов».