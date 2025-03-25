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Военная операция на Украине ,  
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В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в Россию

В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в Россию санкциями
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

Требования казахстанских банков к некоторым предприятиям отказаться от экспорта в Россию связаны с санкционными рисками, заявил глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов.

«Казахстанские банки при обслуживании платежей и переводов денег учитывают санкционные риски и проводят необходимый анализ транзакций клиентов в рамках внутренней системы управления рисками», — сказал он (цитата по «Sputnik Казахстан»).

Сулейменов уточнил, что более 20 компаний Казахстана попали в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и Японии за поставки запрещенных товаров в Россию.

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости
Ранее депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана заявили, что экспорт продукции машиностроительных заводов в Россию сократился на 15% из-за отказов банков в кредитовании и транзакциях. Некоторые предприятия сообщили о получении гарантийных писем «об отказе от экспорта готовой продукции под угрозой закрытия кредитных линий», пишет «Sputnik Казахстан».

После начала военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против России. Сулейменов тогда утверждал, что Казахстан не будет помогать в обходе ограничений. Москва считает их незаконными и настаивает на отмене.

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