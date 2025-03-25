В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в Россию
Требования казахстанских банков к некоторым предприятиям отказаться от экспорта в Россию связаны с санкционными рисками, заявил глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов.
«Казахстанские банки при обслуживании платежей и переводов денег учитывают санкционные риски и проводят необходимый анализ транзакций клиентов в рамках внутренней системы управления рисками», — сказал он (цитата по «Sputnik Казахстан»).
Сулейменов уточнил, что более 20 компаний Казахстана попали в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании и Японии за поставки запрещенных товаров в Россию.
После начала военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против России. Сулейменов тогда утверждал, что Казахстан не будет помогать в обходе ограничений. Москва считает их незаконными и настаивает на отмене.
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