Новый владелец бывшего чешского страховщика в России сменил его название

Компания «PPF Страхование жизни» начала работу под новым именем Everia Life. Ребрендинг произошел после продажи 100% акций чешского страховщика. Покупателем стала инвестиционная компания, основанная экс-руководителем «А1»

Фото: пресс-служба Everia life

Бывшая российская «дочка» чешской группы PPF Group — «PPF Страхование жизни» — переименована в Everia Life. Об этом РБК рассказал председатель правления Everia Life Вит Седлачек.

«Компания PPF Страхование жизни провела ребрендинг и продолжит работу под новым именем — Everia Life. Переход к новому бренду стал логичным шагом после смены акционеров, завершившейся в конце 2024 года», — пояснил Седлачек. Он добавил, что новый бренд разработан с участием сотрудников компании — агентов, менеджеров и директоров.

В ноябре 2024 года чешская группа PPF продала 100% акций «PPF Страхование жизни» инвестиционной группе Inweasta. Сделка была одобрена Банком России и подкомиссией по иностранным инвестициям, ее стоимость не раскрывалась. Inweasta — международная группа компаний, созданная в 2022 году экс-руководителем компании «А1» Андреем Елинсоном. Офисы Inweasta открыты в Дубае, Гонконге, Стамбуле и Вене. Компания реализует проекты в 12 странах и управляет активами на сумму более $1 млрд. Она специализируется на инвестициях, разрешении трансграничных споров, финансировании судебных разбирательств и управлении проблемными активами.

Ребрендинг не затрагивает бизнес-модель, продукты и процессы Everia Life, заверил Седлачек: «Агентская сеть продолжает работать в привычном режиме: у каждого клиента остается агент, который сопровождает договор на протяжении всего срока действия».

Экс-«дочка» PPF начала работать на российском рынке в 2002 году под брендом «Чешская страховая компания». Компания предлагает программы накопительного и пенсионного страхования, а также страхование от несчастных случаев и болезней. В настоящее время страховщик работает в 74 городах России, управляет сетью из 88 агентств и обслуживает более 320 тыс. клиентов.