Страховщики зафиксировали инфляцию в медицине выше, чем Росстат

Медицинская инфляция по итогам 2024 года составила 12,7%, а в 2025 году может достичь 13%, говорится в исследовании на основе данных крупнейших страховых компаний. Это может повлиять на стоимость и наполняемость полисов ДМС

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Медицинская инфляция по итогам 2024 года, по данным страховых компаний, составила 12,7%, показало исследование рынка корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС), который провел страховой брокер Remind.

По данным Росстата, инфляция в этом сегменте по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране — 9,52%. В 2025 году страховщики ожидают рост цен на медицинские услуги на 13%, следует из расчетов Remind.

Remind провел исследование рынка на основе опроса десяти страховых компаний, которые занимают 95% рынка ДМС по сбору премий, по данным ЦБ. Это «АльфаСтрахование», ВСК, «Зетта Страхование жизни», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие», СОГАЗ и «Сбербанк Страхование». Страховщики в основном ориентируются на цены в медицинских клиниках, работающих преимущественно в системе ДМС, а Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих лечебно-профилактических учреждений, объяснила разницу в оценках инфляции заместитель гендиректора страхового брокера Remind Светлана Певнева: «На практике рост прейскурантов отдельных частных клиник действительно может оказывать заметное влияние на тарифную политику страховых компаний, где эти клиники наиболее востребованы застрахованными».

Рост цен на медицинские услуги определяется общей и товарной инфляцией, ростом заработных плат, удорожанием логистики, повышением спроса в коммерческом секторе медицины на фоне возросшей покупательной способности в отдельных регионах и снижения доступности услуг в ОМС, перечислила Певнева. Также на цены оказала влияние динамика курса валют, из-за которой подорожали расходные материалы и медицинское оборудование, приобретаемые за рубежом, добавил директор департамента развития продуктов медицинского страхования и страхования жизни «Зетта Страхование жизни» Алексей Вигдорчик.

Если текущее укрепление курса рубля будет носить устойчивый характер, то медицинская инфляция может снизиться, но в случае сокращения поставок медицинских товаров из-за рубежа из-за проблем с расчетами она вырастет, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Какой рост цен видят страховщики По оценкам «СберСтрахования», уровень медицинской инфляции по итогам 2024 года составил 12,2%, а в 2025 году будет 12%, сообщила руководитель направления развития продаж медицинского страхования «СберСтрахования» Ирина Архипова.

«Зетта Страхование жизни» фиксирует рост цен по отдельным клиникам даже выше — на уровне 15–20%, указал Вигдорчик.

СОГАЗ прогнозирует инфляцию 10–15% в 2025 году, отметил представитель компании.

По данным страховой компания «Макс», медицинская инфляция в четвертом квартале 2024 года составила 13,1%, а по итогам 2025 года может вырасти до 18,4%, сказала начальник управления клиентского сервиса дирекции ДМС «Макс» Янина Концевенко.

По словам управляющей продуктами ДМС в «РЕСО-Гарантии» Дианы Логиновой, данные Remind в целом соответствуют текущим трендам, но уровень медицинской инфляции варьируется в зависимости от региона, сегмента медицинских услуг и портфеля страховой компании. В крупных городах рост цен может быть выше из-за удорожания аренды, услуг медицинских специалистов и оборудования, привела пример Логинова. Исходя из прейскурантов клиник на 2025 год, средняя мединфляция составила около 8% по всей территории России, а в отдельных регионах цены на медицинские услуги выросли на 9–16%, добавила руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования «Абсолют Страхования» Ольга Румянцева.

Как сообщила РБК основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, цены в этих клиниках выросли на 10% с 2022 года. Увеличение произошло в основном по тем услугам, где есть доля импортных составляющих — медицинских препаратов и расходных материалов. По словам Шуппо, в 2024 году в сети клиник цены не поднимали.

Последствия роста цен

В 2024 году шесть из десяти опрошенных страховщиков повысили тарифы на ДМС для нового бизнеса, еще четыре страховые компании ужесточили тарифные условия для действующих клиентов, другие четыре — оставили тарифы без изменений, и только две компании улучшили условия ДМС для действующих клиентов, показало исследование Remind. Двузначная медицинская инфляция повлияла на убыточность сегмента корпоративного ДМС для страхового бизнеса, которая в 2024 году составила 97%, что превышает показатели 2023 и 2022 годов на 1 и 2 процентных пункта соответственно.

В условиях убыточности из-за инфляции страховые компании вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать возросшие выплаты по ДМС, также, чтобы удерживать убыточность на приемлемом уровне, страховщики вместо повышения стоимости ДМС могут сокращать список покрываемых медицинских услуг и процедур, говорит старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова. Рост медицинской инфляции может привести к удорожанию ДМС для потребителей и исключения из программ менее востребованных программ, соглашается Диана Логинова: «Страховщики вынуждены закладывать инфляционные риски в тарифы, увеличивая среднюю стоимость полисов».

Корпоративные клиенты стали заметно чаще отказываться от стоматологии или предлагать ее своим сотрудникам более выборочно (не всему коллективу), а также стали более выборочно запрашивать плановую стационарную помощь, рассказала Ольга Румянцева.

Заметного влияния роста цен на рынок ДМС или состав программ не ощущается, говорит управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева: «Конкуренция за персонал сейчас достигает такого уровня, что качественная программа ДМС востребована клиентами даже при незначительном увеличении ее стоимости. Случаи заметного сокращения программ сейчас единичны». Общий кадровый кризис стимулирует работодателей формировать более привлекательный социальный пакет для сотрудников, соглашается представитель СОГАЗа.

Страховые компании приспособились к медицинской инфляции и ежегодно пересматривают тарифы с учетом ожидаемого роста цен на медицинские услуги, отмечает Бредихин. Существующий продуктовый ряд у страховщиков с классическим ДМС достаточно широк, но изменения в программах вполне возможны в обе стороны в зависимости от дальнейшей ситуации, добавляет управляющий директор группы рейтингов страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

«В условиях высокой инфляции в 2024 году работодатели оформляли договоры с меньшим набором включенных рисков, чем в предыдущем году. Это позволило им ограничить рост издержек на ДМС без снижения числа застрахованных сотрудников», — отмечал ЦБ в своем обзоре страхового рынка. Так, средний размер страховой суммы на одного застрахованного по итогам прошлого года снизился почти в два раза, до 6,6 млн руб., однако средняя страховая премия не изменилась и составила 7 тыс. руб. Рост цен на товары и услуги стал одной из причин роста выплат по ДМС в 2024 году — на 13,5%. Взносы работодателей за своих работников увеличились на 17,9%, до 226,1 млрд руб.