Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка
Власти Великобритании выписали два штрафа на общую сумму £20,47 млн лондонскому банку Standard Chartered Bank за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был «дочкой» Сбербанка и попал под европейские санкции. Об этом сообщается на сайте британского регулятора, который контролирует соблюдение санкционного режима, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).
РБК направил запрос в Сбербанк.
По информации OFSI, Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредита. Сбербанк же попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank, уточняет OFSI. Регулятор ссылается на законодательство ЕС, которое, в частности, запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции