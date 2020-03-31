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Финансы ,  
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Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка

Регулятор сообщил, что лондонский Standard Chartered Bank кредитовал турецкий DenizBank, когда тот еще принадлежал Сбербанку, хотя против него уже действовали санкции. Британский банк оштрафовали на £20,4 млн
Фото: Bobby Yip / Reuters

Власти Великобритании выписали два штрафа на общую сумму £20,47 млн лондонскому банку Standard Chartered Bank за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был «дочкой» Сбербанка и попал под европейские санкции. Об этом сообщается на сайте британского регулятора, который контролирует соблюдение санкционного режима, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).

РБК направил запрос в Сбербанк.

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По информации OFSI, Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредита. Сбербанк же попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank, уточняет OFSI. Регулятор ссылается на законодательство ЕС, которое, в частности, запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции

OFSI отмечает, что часть из 102 выданных кредитов не нарушала действующее европейское законодательство (оно предусматривает исключения из санкций для кредитов, которые направлены на финансирование экспортно-импортных операций с разрешенными товарами), а 70 — нарушали. Среди них регулятор выделяет 21 кредит на общую сумму £97,4 млн, они были реализованы в период с 7 апреля 2018 года по 26 января 2018 года. Именно из-за этой серии кредитов OFSI назначила штрафы, посчитав их «самым серьезным» нарушением. Регулятор отмечает, что Standard Chartered Bank знал о санкциях и о том, что в связи с этим он должен прекратить финансовые сделки с DenizBank.
Кредитная организация признала, что допустила нарушения, поэтому OFSI решил сократить размер штрафов в отношении нее на 30%. Сумма первого штрафа после этого составила £7,6 млн, а второго — £12,7 млн. Standard Chartered Bank не подал апелляцию в Высший арбитражный суд и выплатил сумму, поэтому претензий к нему у регулятора больше нет.

Санкции ЕС запрещают кредитование российских госбанков на срок более 30 дней, эти санкции не распространяются только на европейские «дочки» госбанков (DenizBank не европейская «дочка»). В качестве исключения из-под санкций выступают кредиты торгового финансирования, направленные на экспорт/импорт товаров из ЕС или в ЕС. Нарушения имели место, когда Великобритания еще входила в состав Евросоюза, и даже после выхода из ЕС Британия до конца 2020 года обязалась соблюдать общеевропейский санкционный режим.

Как отмечает юрист Miller & Chevalier Тимоти О'Тул, специализирующийся на санкциях, это крупнейший штраф за нарушение российских санкций как в ЕС, так и в США.

В июле 2019 года Сбербанк сообщил, что продал DenizBank дубайскому Emirates NBD. Теперь тому принадлежит 99,85% кредитной организации. Общий денежный поток Сбербанка от сделки составил примерно $5 млрд. Совокупный объем инвестиций, вложенных кредитной организацией за все время владения DenizBank, оценивался в 148 млрд руб.
Авторы: Иван Ткачёв, Гаяна Демурина
При участии: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Великобритания, DenizBank
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