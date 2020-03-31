Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка

Регулятор сообщил, что лондонский Standard Chartered Bank кредитовал турецкий DenizBank, когда тот еще принадлежал Сбербанку, хотя против него уже действовали санкции. Британский банк оштрафовали на £20,4 млн

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Власти Великобритании выписали два штрафа на общую сумму £20,47 млн лондонскому банку Standard Chartered Bank за то, что он кредитовал турецкий DenizBank, который в то время был «дочкой» Сбербанка и попал под европейские санкции. Об этом сообщается на сайте британского регулятора, который контролирует соблюдение санкционного режима, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI).

РБК направил запрос в Сбербанк.

По информации OFSI, Standard Chartered Bank выдал в период с апреля 2015 года по январь 2018 года DenizBank 102 кредита. Сбербанк же попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank, уточняет OFSI. Регулятор ссылается на законодательство ЕС, которое, в частности, запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции

OFSI отмечает, что часть из 102 выданных кредитов не нарушала действующее европейское законодательство (оно предусматривает исключения из санкций для кредитов, которые направлены на финансирование экспортно-импортных операций с разрешенными товарами), а 70 — нарушали. Среди них регулятор выделяет 21 кредит на общую сумму £97,4 млн, они были реализованы в период с 7 апреля 2018 года по 26 января 2018 года. Именно из-за этой серии кредитов OFSI назначила штрафы, посчитав их «самым серьезным» нарушением. Регулятор отмечает, что Standard Chartered Bank знал о санкциях и о том, что в связи с этим он должен прекратить финансовые сделки с DenizBank.