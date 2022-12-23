«Коммерсантъ» узнал о возможном снижении ценза для инвесторов до ₽20 млн

Летом ЦБ предложил повысить имущественный ценз для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 30 млн руб. Теперь Банк России допускает, что планка вырастет до 20 млн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк готов смягчить требования к имущественному цензу для присвоения статуса квалифицированного инвестора, которые должны заработать в первом квартале 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Ранее регулятор предлагал повысить его в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Теперь, по словам источников газеты, обсуждается планка в 15–20 млн руб.

О том, что ЦБ рассматривает возможность снижения имущественного ценза с заявленных 30 млн руб., ранее сообщал глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Тогда регулятор заявил «РБК Инвестициям», что считает наиболее эффективным комплексный подход к критериям для получения статуса квалифицированного инвестора — оценку и размера активов, и уровня образования: «Только знания и опыт позволяют инвестору понимать сложные инструменты, адекватно оценивать рискованные сделки». Банк России отметил, что имущественный ценз может быть разным в зависимости от сочетания с другими критериями, например, с юридическим или экономическим образованием.

«Коммерсанту» сообщили в ЦБ, что также обсуждается идея «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия».

Квалифицированный инвестор может без ограничений покупать иностранные акции, структурные облигации, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты; неквалифицированному доступны базовые операции. Для получения статуса квалифицированного инвестору нужно иметь не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. и соответствовать другим требованиям.

С предложением повысить порог активов ЦБ выступил в июле, отметив, что учитываться должны только ликвидные активы. В регуляторе полагают, что это позволит снизить долю людей, которые получили статус лишь потому, что у них есть 6 млн руб., возможно, заемных. В Минфине тогда заявили Frank Media, что увеличение имущественного ценза «не позволит проверить понимание рынка», а основой для квалификации должна стать проверка знаний и понимания инвестором рисков.

По данным ЦБ на конец сентября, на брокерском обслуживании в небанковских финансовых организациях (НФО) состояли почти 207 тыс. квалифицированных инвесторов, в банках — более 311 тыс. при общем числе обслуживаемых физлиц 27,3 млн человек. Активы на счетах квалинвесторов в НФО оценивались на уровне 1,44 трлн руб. (75% от общей суммы), в банках — 3,96 трлн руб. (62%).