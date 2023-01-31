Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным

Минобороны предлагает ограничить круг банков, через которые могут получать зарплату военные. Это снизит риск того, что информация о дислокации войск и персональные данные военных попадут к третьим лицам, считают в ведомстве

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Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным: сейчас получать довольствие они могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций. Законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства. РБК ознакомился с документом.

Минобороны предлагает поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство. В документе речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

Законопроект внесен на рассмотрение в правительство министром обороны России Сергеем Шойгу, согласован с Банком России и Минфином, также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, следует из пакета документов. РБК направил запрос в Минобороны, правительство, ЦБ, Минфин и крупные банки.

Кто может переводить выплаты военным

В настоящее время зарплаты и другие выплаты проводят 77 кредитных организаций. «Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, денежные переводы военным будут осуществляться на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ. Банки могут быть отобраны правительством в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе». Такие кредитные организации должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Полевые учреждения Банка России — это воинские учреждения, которые, согласно закону о ЦБ, предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность России, а также физических лиц, которые живут на территориях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений ЦБ там невозможны.

Инициативу Минобороны поддерживает опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк, сказал РБК его представитель. «Согласно законодательству РФ, комбинация определенных данных о военнослужащих является гостайной. ПСБ обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим», — уточнил он.

При переводе денежных средств нужно знать ряд персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество (Ф.И.О.), кроме того, у банка есть паспортные данные получателя, отмечает коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

«Поэтому опасения весьма серьезные, поскольку, во-первых, сам факт выплаты зарплаты военнослужащему позволяет банку понять перечень военнослужащих. В текущей ситуации такая информация считается критической, и ее необходимо защищать. Так что уменьшение количества банков, которые располагают такими данными, — это шаг на пути к безопасности», — уверен Дбар.

Раскрытия данных военнослужащих «нельзя допускать ни при каких обстоятельствах», подчеркивает эксперт: «В данном вопросе лучше немного забрать комфорта и удобств, но взамен дать гарантию, что данные не будут раскрыты. Так что уменьшение количества банков, оставление тех, которые на сто процентов принадлежат государству, и введение жесткого контроля — это единственный вариант работы с такой информацией». Стопроцентная гарантия, что информация не будет слита, «существует лишь в теории», но «при предлагаемом варианте контроля эти шансы понижаются на порядок», заключает Дбар.