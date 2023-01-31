Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Порошенко объяснил значение Минских соглашений для Украины Политика, 09:16
Ефимов рассказал о планах редевеломпента участка в Щукине площадью 5 га Город, 09:14
Пять ошибок, которые не дают вам заработать на маркетплейсах Pro, 09:13
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:10
Кличко призвал МОК не допустить участия России на Олимпиаде в Париже Спорт, 09:03
Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным Финансы, 09:00
Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard Политика, 08:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
«Ростелеком» собрался купить «МегаФон». К чему приведет эта сделка Pro, 08:55
Проблемы студии из Якутии, прогнозы на год: главные события в видеоиграх Pro, 08:52
Президент Бразилии предложил формат урегулирования конфликта на Украине Политика, 08:48
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:44
МОК ответил на критику Украины по участию России в Олимпиаде в Париже Спорт, 08:36
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией Политика, 08:24
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:18
Финансы ,  
0 

Минобороны предложило ограничить число банков для выплат военным

Минобороны разработало законопроект об ограничении числа банков для выплат военным
Минобороны предлагает ограничить круг банков, через которые могут получать зарплату военные. Это снизит риск того, что информация о дислокации войск и персональные данные военных попадут к третьим лицам, считают в ведомстве
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным: сейчас получать довольствие они могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций. Законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства. РБК ознакомился с документом.

Минобороны предлагает поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство. В документе речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.

Законопроект внесен на рассмотрение в правительство министром обороны России Сергеем Шойгу, согласован с Банком России и Минфином, также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, следует из пакета документов. РБК направил запрос в Минобороны, правительство, ЦБ, Минфин и крупные банки.

Кто может переводить выплаты военным

В настоящее время зарплаты и другие выплаты проводят 77 кредитных организаций. «Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, денежные переводы военным будут осуществляться на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ. Банки могут быть отобраны правительством в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе». Такие кредитные организации должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Читайте на РБК Pro
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
Грустный мем: как «американская IKEA» оказалась на грани банкротства
Проблемы студии из Якутии, прогнозы на год: главные события в видеоиграх
Как превратить нетерпеливость в карьерное преимущество

Полевые учреждения Банка России — это воинские учреждения, которые, согласно закону о ЦБ, предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность России, а также физических лиц, которые живут на территориях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений ЦБ там невозможны.

Инициативу Минобороны поддерживает опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк, сказал РБК его представитель. «Согласно законодательству РФ, комбинация определенных данных о военнослужащих является гостайной. ПСБ обладает лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и участвует в перечислении денежного довольствия военнослужащим», — уточнил он.

При переводе денежных средств нужно знать ряд персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество (Ф.И.О.), кроме того, у банка есть паспортные данные получателя, отмечает коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар.

«Поэтому опасения весьма серьезные, поскольку, во-первых, сам факт выплаты зарплаты военнослужащему позволяет банку понять перечень военнослужащих. В текущей ситуации такая информация считается критической, и ее необходимо защищать. Так что уменьшение количества банков, которые располагают такими данными, — это шаг на пути к безопасности», — уверен Дбар.

Раскрытия данных военнослужащих «нельзя допускать ни при каких обстоятельствах», подчеркивает эксперт: «В данном вопросе лучше немного забрать комфорта и удобств, но взамен дать гарантию, что данные не будут раскрыты. Так что уменьшение количества банков, оставление тех, которые на сто процентов принадлежат государству, и введение жесткого контроля — это единственный вариант работы с такой информацией». Стопроцентная гарантия, что информация не будет слита, «существует лишь в теории», но «при предлагаемом варианте контроля эти шансы понижаются на порядок», заключает Дбар.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Банки Минобороны
Материалы по теме
Банки реструктурировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их семей
Экономика
Минобороны предложило повысить оклады военным и силовикам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter