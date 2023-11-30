 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Российские инвесторы сократили переводы иностранным брокерам

ЦБ: инвесторы за два квартала перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб.
В ЦБ увидели снижение объема переводов денег зарубежным брокерам. Эксперты объясняют это высокими рублевыми ставками и инфраструктурными рисками зарубежных юрисдикций. Но полный отказ от иностранных активов пока не возможен
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

За второй и третий квартал 2023 года российские инвесторы перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб., говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Примерно столько же инвесторы ранее переводили только за один квартал.

«Нетто-переводы (то есть сумма переведенных за вычетом суммы возвращенных средств. — РБК) средств физических лиц иностранным брокерам за второй и третий кварталы 2023 года составили 52,8 млрд руб., остаток средств на счетах иностранных брокеров за отчетный период увеличился с 287 млрд до 339,8 млрд руб., или на 18,4%», — приводит данные ЦБ.

Переток в пользу иностранных игроков происходит на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг через российскую инфраструктуру, добавили в Банке России. «В целом риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру остаются ограниченными», — говорится в обзоре.

По сравнению с первым кварталом нынешнего и показателями прошлого года отток средств российских инвесторов к зарубежным брокерам замедлился. Так, в январе—марте текущего года физлица перевели иностранным участникам порядка 50 млрд руб., указывал ЦБ в предыдущем обзоре. За весь прошлый год отток составил 228 млрд руб., что в 16 раз превысило показатели 2021-го, отмечал ЦБ. Приводя эти данные, регулятор указывал на рост рисков сбережений граждан в иностранных инструментах и отмечал необходимость повышения доверия к российском фондовому рынку.

Одновременно во втором и третьем кварталах 2023-го инвесторы наращивали вложения в инструменты российского рынка, следует из обзора. Рублевые депозиты (на них приходится 41,6% от всех вложений физлиц) выросли на 4 трлн руб., до 38,92 трлн руб. Кроме того, инвесторы купили российские акции на 162 млрд руб. и облигации на 228 млрд руб.

Ставка ЦБ разогнала доходность флоатеров: пора ли уходить в них из акций
Pro
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее на отток средств клиентов обратил внимание замминистра финансов Иван Чебесков. Он отмечал, что западные зарубежные банки выманивают состоятельных клиентов у российских брокеров и управляющих компаний, предлагая им разнообразные инвестиционные продукты.

Читайте на РБК Pro
Многолетняя депрессия «достигаторов»: как проявляется и что с ней делать
Как не переедать: пять работающих техник
«Байденомика»: почему США готовятся повторить экономические ошибки СССР
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist

Откажутся ли инвесторы от зарубежных инвестиций

Отток средств к зарубежным брокерам все же продолжается, хоть и сократился, говорит глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Прекратился чрезвычайный, рефлекторный вывод средств; он стал более осмысленным и осторожным, на мой взгляд, лучше учитывающим риски такого вывода, и рутинным. Нельзя сказать, что рутинизация процесса вывода не должна вызывать беспокойство». В ответ на интерес физлиц к инвестициям за рубежом складывается индустрия, которая помогает это делать, отмечает эксперт. Еще один фактор, повлиявший на сокращение, — «растущее недружелюбие к российским инвестициям за рубежом»; инвесторы, очевидно, учитывают его, продолжает Тимофеев.

Работавший с россиянами армянский брокер закроет счета части иностранцев
Финансы
Фото:Armbrok / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Ситуация на внутреннем рынке иностранных ценных бумаг (до недавнего времени в России ими торговала только СПБ Биржа, которая 2 ноября попала под санкции США. — РБК) может привести к росту инвестиций через зарубежных брокеров, потому что инвесторам все равно интересны такие активы, продолжает Тимофеев. «Если люди сделали выбор в пользу фондового рынка и при этом в пользу определенных финансовых инструментов, они будут искать доступ к ним. Люди имеют разные инвестиционные предпочтения и сохраняют их, вот почему инвесторам надо предлагать максимальное разнообразие финансовых инструментов. Да, депозитная база растет, но не за счет средств с фондового рынка. Фондовый рынок в этом смысле самостоятелен, он рос отнюдь не за счет депозитов и сейчас не на депозиты перетекает», — заключил он.

Глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев выделяет три фактора, которые могли повлиять на замедление оттока средств инвесторов к зарубежным брокерам: во-первых, это рост ставок на российском рынке, во-вторых, меры по сегрегации (обособлению) счетов россиян со стороны зарубежных финансовых компаний. «Еще один фактор, о котором стоит сказать, — в марте 2023-го введен запрет на скупку квазироссийских бумаг для перевода в российский контур», — добавляет эксперт.

Херсонцев не ожидает усиления оттока средств за рубеж из-за санкций в отношении СПБ Биржи. «Клиенты уже обожглись два раза (имеются ввиду санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи, которые привели к блокировке активов. — РБК) и понимают, что санкции могут также быть наложены и на любого брокера», — заключает эксперт.

Куда перетекут инвестиции в иностранные активы после санкций на СПБ Биржу
Pro
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инвестиции брокер
Материалы по теме
Работавший с россиянами армянский брокер закроет счета части иностранцев
Финансы
СПБ Биржа решила получить лицензию OFAC для разблокировки активов
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:20
Что происходит на книжном рынке Узбекистана Pro, 15:18
Одобрить за 24 часа: чем интересна ипотека через сайт застройщика РБК и ПИК, 15:15
В приложении Альфа-банка временно перестали работать переводы по СБП Технологии и медиа, 15:11
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 15:09
Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским Политика, 15:08
В Якутии ветер и метель сбивают людей с ног. Видео Общество, 15:04
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Суд оставил в силе решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук Политика, 15:01
Российские инвесторы сократили переводы иностранным брокерам Финансы, 15:00
Банк России оценил масштабы офшорного рынка рубля Финансы, 15:00
ЦБ оценил объем операций россиян в биткоинах Крипто, 15:00
Как находить инженеров в обрабатывающей отрасли, когда кадров не хватает Pro, 14:58
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 14:57
Эксперты оценили разницу в стоимости жилья в мегаполисах и пригородах Недвижимость, 14:53