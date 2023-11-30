Российские инвесторы сократили переводы иностранным брокерам

В ЦБ увидели снижение объема переводов денег зарубежным брокерам. Эксперты объясняют это высокими рублевыми ставками и инфраструктурными рисками зарубежных юрисдикций. Но полный отказ от иностранных активов пока не возможен

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За второй и третий квартал 2023 года российские инвесторы перевели иностранным брокерам 52,8 млрд руб., говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Примерно столько же инвесторы ранее переводили только за один квартал.

«Нетто-переводы (то есть сумма переведенных за вычетом суммы возвращенных средств. — РБК) средств физических лиц иностранным брокерам за второй и третий кварталы 2023 года составили 52,8 млрд руб., остаток средств на счетах иностранных брокеров за отчетный период увеличился с 287 млрд до 339,8 млрд руб., или на 18,4%», — приводит данные ЦБ.

Переток в пользу иностранных игроков происходит на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг через российскую инфраструктуру, добавили в Банке России. «В целом риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру остаются ограниченными», — говорится в обзоре.

По сравнению с первым кварталом нынешнего и показателями прошлого года отток средств российских инвесторов к зарубежным брокерам замедлился. Так, в январе—марте текущего года физлица перевели иностранным участникам порядка 50 млрд руб., указывал ЦБ в предыдущем обзоре. За весь прошлый год отток составил 228 млрд руб., что в 16 раз превысило показатели 2021-го, отмечал ЦБ. Приводя эти данные, регулятор указывал на рост рисков сбережений граждан в иностранных инструментах и отмечал необходимость повышения доверия к российском фондовому рынку.

Одновременно во втором и третьем кварталах 2023-го инвесторы наращивали вложения в инструменты российского рынка, следует из обзора. Рублевые депозиты (на них приходится 41,6% от всех вложений физлиц) выросли на 4 трлн руб., до 38,92 трлн руб. Кроме того, инвесторы купили российские акции на 162 млрд руб. и облигации на 228 млрд руб.

Ранее на отток средств клиентов обратил внимание замминистра финансов Иван Чебесков. Он отмечал, что западные зарубежные банки выманивают состоятельных клиентов у российских брокеров и управляющих компаний, предлагая им разнообразные инвестиционные продукты.

Откажутся ли инвесторы от зарубежных инвестиций

Отток средств к зарубежным брокерам все же продолжается, хоть и сократился, говорит глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Прекратился чрезвычайный, рефлекторный вывод средств; он стал более осмысленным и осторожным, на мой взгляд, лучше учитывающим риски такого вывода, и рутинным. Нельзя сказать, что рутинизация процесса вывода не должна вызывать беспокойство». В ответ на интерес физлиц к инвестициям за рубежом складывается индустрия, которая помогает это делать, отмечает эксперт. Еще один фактор, повлиявший на сокращение, — «растущее недружелюбие к российским инвестициям за рубежом»; инвесторы, очевидно, учитывают его, продолжает Тимофеев.

Ситуация на внутреннем рынке иностранных ценных бумаг (до недавнего времени в России ими торговала только СПБ Биржа, которая 2 ноября попала под санкции США. — РБК) может привести к росту инвестиций через зарубежных брокеров, потому что инвесторам все равно интересны такие активы, продолжает Тимофеев. «Если люди сделали выбор в пользу фондового рынка и при этом в пользу определенных финансовых инструментов, они будут искать доступ к ним. Люди имеют разные инвестиционные предпочтения и сохраняют их, вот почему инвесторам надо предлагать максимальное разнообразие финансовых инструментов. Да, депозитная база растет, но не за счет средств с фондового рынка. Фондовый рынок в этом смысле самостоятелен, он рос отнюдь не за счет депозитов и сейчас не на депозиты перетекает», — заключил он.

Глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев выделяет три фактора, которые могли повлиять на замедление оттока средств инвесторов к зарубежным брокерам: во-первых, это рост ставок на российском рынке, во-вторых, меры по сегрегации (обособлению) счетов россиян со стороны зарубежных финансовых компаний. «Еще один фактор, о котором стоит сказать, — в марте 2023-го введен запрет на скупку квазироссийских бумаг для перевода в российский контур», — добавляет эксперт.

Херсонцев не ожидает усиления оттока средств за рубеж из-за санкций в отношении СПБ Биржи. «Клиенты уже обожглись два раза (имеются ввиду санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и СПБ Биржи, которые привели к блокировке активов. — РБК) и понимают, что санкции могут также быть наложены и на любого брокера», — заключает эксперт.