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Финансы ,  
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Минфин рассказал о переманивании богатых россиян зарубежными банками

Минфин: зарубежные банки выманивают состоятельных россиян у брокеров из России
Финансовый переезд ключевых состоятельных клиентов приведет и к переезду индустрии и в России «ничего не будет», предупредил глава СПБ Биржи Горюнов. Он возмутился спокойным отношением ЦБ к этой тенденции
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Зарубежные банки выманивают состоятельных клиентов у российский брокеров и управляющих компаний, предлагая им различные инвестиционные продукты. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.

«Раньше вывести деньги из страны тоже не каждый мог себе позволить, это риски и так далее, ничего не понимал. Сейчас это становится более натуральным для многих это сделать», — подчеркнул он.

По его словам, конкуренция между зарубежными банками и российскими брокерами и управляющими компаниями увеличивается.

Помимо этого за последнее время многие российские резиденты открыли такое большое количество иностранных счетов, которого никогда ранее не было. Многие это делают, чтобы путешествовать за границей, объяснил Чебесков.

Гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов, в свою очередь, возмутился спокойным отношением ЦБ к тому, что индустрия переезжает в другие страны. Финансовый переезд ключевых состоятельных клиентов приведет и к переезду индустрии и в России «ничего не будет», предупредил он.

«Но риторика такая, что регулятор с этим смирился», — констатировал глава СПБ Биржи. Вместо этого необходимо понять суть риска и перестроить инфраструктуру, заключил Горюнов.

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СПБ Биржа специализируется на инвестициях в иностранные активы.

Согласно расчетам РБК на основе статистики ЦБ России, на 1 июля 2023 года россияне держали на депозитах в зарубежных банках 6,36 трлн руб., или $73 млрд по курсу на отчетную дату.

За июнь показатель в долларовом выражении увеличился всего на 1,1%, или на $829 млн, что стало минимальным приростом сбережений россиян на депозитах в банках-нерезидентах с момента, когда действовали жесткие ограничения ЦБ на валютные переводы за рубеж.

С начала марта по начало апреля 2022 года лимит по переводам из России составлял $5 тыс. в месяц, потом он постепенно повышался до $10 тыс., $50 тыс., с начала июня достиг $150 тыс., а с 30 июня — $1 млн.

Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных на фоне сезона отпусков и усложнения переводов, объяснила главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Всего за январь—июнь 2023 года объем средств физлиц на депозитах в банках-нерезидентах увеличился на $8,9 млрд. В первой половине 2022 года, когда тенденция оттока денег за рубеж только формировалась, прирост на банковских счетах за границей составлял $7,1 млрд.

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