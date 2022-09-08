В Минфине назвали сценарии выхода недружественных иностранцев на рынок

В Минфине рассматривают несколько вариантов вывода на российский рынок инвесторов из недружественных стран. Среди них отдельный биржевой стакан или постепенный выход в основную торговлю без возможности вывода денег за рубеж

Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти рассматривают несколько вариантов допуска недружественных нерезидентов на рынок акций, рассказал в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

В качестве первого варианта предлагается расширить использование средств, получаемых иностранцами на счета типа «С», которые в соответствии с указом президента должны использоваться для исполнения обязательств перед нерезидентами. По мнению замминистра, деньги со счетов «С» можно использовать для исполнения обязательств перед российскими резидентами — юридическими и физическими лицами.

Сейчас такие счета используются для получения нерезидентами выплат от российских компаний (например, при исполнении обязательств перед нерезидентами, выплате им прибыли или для получения денег от сделок, согласованных правительственной подкомиссией). Также на счета «С» можно перечислять деньги с банковских, брокерских, клиринговых счетов типа «С» и делать возвраты излишне удержанных средств. Тратить средства со счетов «С» можно только на оплату налогов, покупку ОФЗ, уплату комиссии банку, который обслуживает счет, а также на уплату пени и неустоек по ряду сделок с резидентами.

«Второй вариант — это запустить отдельный стакан (таблица заявок на продажу или покупку активов на биржевых торгах. — РБК) либо с какого-то момента кусочками выпускать их (недружественных нерезидентов. — РБК) в торговлю основную, но момента довольно далекого. Но так, чтобы деньги нельзя было вывести», — сказал Моисеев. Пока конкретного решения не выработано, уточнил он.

Вариант принудительного выкупа российских акций у резидентов недружественных государств в ответ на ограничения Запада, о котором ранее говорил замминистра, сейчас не рассматривается.

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Возможности инвестирования денежных средств со счетов типа «С» изучал и Банк России. Там рассматривали вариант вложения этих денег в российские ценные бумаги, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом говорить о выводе этих инвестиций за рубеж в обозримые сроки пока невозможно, подчеркивала она.

Также регулятор обсуждал возможность создания двух рынков акций: оншорного для резидентов и офшорного для нерезидентов, со ссылкой на источники сообщал Forbes. Разделение позволило бы предотвратить панику среди российских инвесторов, когда после открытия бирж иностранцы начнут массового распродавать активы.

С 28 февраля Банк России запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных инвесторов. Ограничения были введены после того, как западные страны договорились заморозить валютные активы ЦБ за рубежом и запретить любые транзакции с ним. По оценке министра финансов Антона Силуанова, под санкции попало примерно $300 млрд.

Запрет на торговлю на российских биржах касался и инвесторов из дружественных стран, которые не присоединялись к санкциям. Ограничительная мера действовала почти полгода. С 15 августа нерезидентов из дружественных стран допустили к торгам облигациями, а с 12 сентября планируют допустить и на рынок акций. Но для сделок будут доступны не все бумаги, исключение составят акции стратегических и иных предприятий. К числу исключений, например, относятся бумаги «Аэрофлота», «Газпрома», «Роснефти» и ряда других эмитентов.