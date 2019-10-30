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Банки оценят долговую нагрузку россиян с помощью сведений от налоговиков
Банкам дадут возможность оперативно проверять доходы клиентов с помощью налоговых данных, следует из поручения правительства. Сведения из ФНС должны стать доступны им до 1 апреля. Это нужно для оценки закредитованности заемщиков
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российские банки до 1 апреля 2019 года должны получить оперативный доступ к сведениям Федеральной налоговой службы, чтобы проверять доходы заемщиков. Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и ФНС — они должны выполнить его вместе с ЦБ.

Речь идет о подключении кредитных организаций к специальному сервису СМЭВ «Интеграционный модуль». Через него банкам будут доступны данные ФНС о выплатах страховых взносов, которые совершают работодатели в пользу физлиц. РБК направил запросы в ведомства, которым дано поручение. В Минфине вопросы переадресовали в МЭР.

Зачем это банкам

С 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН; соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента) заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов: чем он выше, тем больше резервов при выдаче кредита должен создать банк и тем менее выгодна для него выдача займа. Для этого кредитным организациям требуются данные из кредитной истории, а также информация о доходах клиента. Таким способом ЦБ охлаждает рынок потребительского кредитования, который в последний год растет ускоренными темпами, и борется с закредитованностью населения.

Из указаний ЦБ следует, что методику расчета ПДН банк определяет сам, но подход должен быть согласован с регулятором. Игрокам, в частности, разрешается учитывать справки 2-НДФЛ, справки о доходах клиента, заверенные работодателем, выписки из лицевого счета из ПФР, декларации об уплаченных налогах от индивидуальных предпринимателей.

Страховые взносы — неналоговый сбор, который обязан уплачивать работодатель за нанятых сотрудников. Для основной категории работодателей тариф составляет 30%: 22% уходит в ПФР, 2,9% — в ФСС и еще 5,1% — в ФОМС. База для расчета страховых взносов — зарплата и иные вознаграждения работника, кроме пособий, компенсаций или материальной помощи. Таким образом, на основании размера страховых взносов можно сделать выводы об официальных доходах заемщиков.

Участники рынка уже могут узнавать информацию о доходах клиента из ПФР, а с 1 августа стало доступно получение сведений из ФНС через Единый портал госуслуг, пояснил РБК представитель ЦБ. Однако эти данные из налоговой не всегда актуальны, говорит руководитель центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергей Селезнев. Налоговая информация обновляется один раз в год, поясняет руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «Многие банки сейчас исследуют это направление, но о промышленных решениях нам неизвестно», — отмечает представитель Альфа-банка.

Новый механизм позволит банкам получать более актуальную информацию и корректнее оценивать закредитованность клиентов, говорит представитель ЦБ.

Полезна ли налоговая информация при оценке долгов

Информация из ФНС позволит точнее оценивать платежеспособность заемщиков, признают банки, опрошенные РБК.

  • Доступ к ней облегчит процесс получения кредита для клиентов и будет способствовать развитию цифровых каналов продаж, считает представитель ВТБ. В частности, банки смогут не применять ограничительные меры, если клиент документально не подтвердил доход.
  • Польза от нового сервиса будет напрямую зависеть от простоты, полноты и скорости получения информации, считает начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян: «Например, актуальность информации в ФНС должна быть не хуже, чем сейчас в аналогичном сервисе ПФР — отставание не больше одного квартала. Скорость ответа сервиса при запросе должна исчисляться секундами».
  • Единственный недостаток подхода — в том, что данные ФНС отображают только официальные доходы заемщика, говорит директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. «Структура доходов многих граждан содержит большую долю неофициального заработка, и это нельзя игнорировать при оценке платежеспособности. Поэтому самым оптимальным сценарием мы видим использование комплексных моделей оценки дохода заемщика», — подчеркивает он. По словам Шабашкевича, банки могли бы учитывать социально-демографический профиль клиента, сведения о его образе жизни, а также данные бюро кредитных историй, ФНС, транзакционную информацию.

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ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ФНС
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