ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков Общество, 14:55 Зеленский назначил Данилова вместо Данилюка на пост главы СНБО Политика, 14:54 Фанат ЦСКА обжаловал штраф за оскорбление игрока «Спартака» Спорт, 14:52 Сбербанк заявил о безопасности средств клиентов после утечки данных Финансы, 14:50 Эффект бумажного стаканчика: как мода на кофе изменила ретейл в Москве Недвижимость, 14:46 Парламент Чечни запретил продавать вейпы несовершеннолетним Общество, 14:34 Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить утечку данных клиентов Общество, 14:33 СМИ узнали о свадьбе сооснователя Google Сергея Брина Общество, 14:33 В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Политика, 14:26 Теннисистка Касаткина впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA Спорт, 14:17 «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Технологии и медиа, 14:14 В московской школе отказались признавать существование бойцовского клуба Общество, 14:12 Эксперты предложили преобразовать ФСИН в гражданское ведомство Общество, 14:06 Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко Общество, 14:06
Финансы ,  
0 
ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку
Банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется раскрывать клиентам их уровень долговой нагрузки и объяснять, какие документы они могут предоставить для официального подтверждения их доходов

Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) стоит рассказывать заемщикам — физическим лицам об их уровне долговой нагрузки. Такое рекомендательное письмо выпустил Банк России.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) банки и МФО должны рассчитывать с 1 октября при выдаче потребительских кредитов. ПДН будет рассчитываться как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше нагрузка заемщика, тем большим будет давление на капитал банка — кредиты заемщикам с высоким ПДН станут менее выгодными.

В письме ЦБ рекомендует банкам и МФО информировать клиентов о том, что теперь при выдаче займов на сумму от 10 тыс. руб., а также при увеличении лимита по существующему кредиту, будет рассчитываться их ПДН. ЦБ советует уведомлять физическое лицо о значении показателя, рассчитанного для него.

По методологии ЦБ среднемесячный доход клиента при расчете ПДН будет определяться по официальным документам. Кредитным организациям следует запрашивать у заемщиков необходимые для расчета ПДН документы и информировать о том, что клиент вправе самостоятельно определять перечень документов, которые будут использоваться для расчета его среднемесячного дохода.

Финансы
Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Банкам и МФО также следует предупреждать потенциальных заемщиков, что непредставление документов, подтверждающих его доходы, может привести к тому, что его ПДН рассчитают на основе статистики о среднем доходе в регионе.

Пока что нет точных оценок, какое количество заемщиков столкнется с трудностями при получении кредитов из-за введения новых правил. Сам ЦБ отмечает, что если показатель окажется выше 50%, «это может негативно повлиять на условия кредитования клиента». Такие меры направлены на замедление роста кредитования населения, регулятор обеспокоен двузначными темпами роста этого сегмента экономики (на 1 сентября они составили 23,8%). По итогам следующего года рост должен составить 10%, ожидает ЦБ.

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года 9,7% кредитов выдавались клиентам с ПДН выше 80%. Эксперты, опрошенные РБК, отмечали, что новые регуляторные меры могут затронуть не менее 10% потенциальных и действующих заемщиков.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Кредиты, ЦБ
Материалы по теме
Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
Финансы
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
Финансы
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter