ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

Банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется раскрывать клиентам их уровень долговой нагрузки и объяснять, какие документы они могут предоставить для официального подтверждения их доходов

Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) стоит рассказывать заемщикам — физическим лицам об их уровне долговой нагрузки. Такое рекомендательное письмо выпустил Банк России.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) банки и МФО должны рассчитывать с 1 октября при выдаче потребительских кредитов. ПДН будет рассчитываться как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше нагрузка заемщика, тем большим будет давление на капитал банка — кредиты заемщикам с высоким ПДН станут менее выгодными.

В письме ЦБ рекомендует банкам и МФО информировать клиентов о том, что теперь при выдаче займов на сумму от 10 тыс. руб., а также при увеличении лимита по существующему кредиту, будет рассчитываться их ПДН. ЦБ советует уведомлять физическое лицо о значении показателя, рассчитанного для него.

По методологии ЦБ среднемесячный доход клиента при расчете ПДН будет определяться по официальным документам. Кредитным организациям следует запрашивать у заемщиков необходимые для расчета ПДН документы и информировать о том, что клиент вправе самостоятельно определять перечень документов, которые будут использоваться для расчета его среднемесячного дохода.