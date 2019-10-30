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Финансы ,  
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ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков
ЦБ предложил компромиссный вариант спорного законопроекта о квалификации инвесторов. Непрофессионалы получат доступ к иностранным акциям, а брокерам придется компенсировать потери, если они допустят клиентов к торгам без теста
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для них инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций в такие бумаги. Такие предложения содержатся в презентации Центрального банка, посвященной доработке законопроекта о категоризации частных инвесторов. РБК ознакомился с ней, содержание подтвердили два источника на финансовом рынке. Пресс-служба ЦБ не ответила на запрос РБК.

Законодательные поправки, призванные, по задумке ЦБ, защитить неопытных инвесторов от убытков и разочарования в фондовом рынке, должны вступить в силу 1 апреля 2021 года и сейчас готовятся Госдумой ко второму чтению. Профучастники неоднократно их критиковали (в частности, их не устраивали планы заблокировать для непрофессионалов инвестиции в иностранные ценные бумаги). Они предупреждали, что законопроект лишит инвесторов с небольшой суммой брокерского счета возможности торговать большинством доступных им сейчас финансовых инструментов. В результате первый зампред ЦБ Сергей Швецов выразил готовность пойти на уступки рынку.

Изначально ЦБ хотел увеличить число категорий с нынешних двух до четырех, добавив, в частности «особо защищаемых» инвесторов с предельно ограниченным перечнем доступных сделок. Но 11 октября Швецов объявил, что регулятор отказался от таких планов. Участники рынка говорили РБК, что корректировки, на которые пошел ЦБ, остаются не до конца понятными, — теперь регулятор сформулировал свои новые предложения более четко.

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Как стать и остаться квалифицированным инвестором

ЦБ уточнил требования по переходу неквалифицированного инвестора в категорию квалифицированных: человек должен либо иметь двухлетний опыт работы, связанной с операциями с финансовыми инструментами, анализом финансового рынка или управлением рисками, либо владеть финансовыми активами на сумму от 10 млн руб. (это могут быть деньги на банковских счетах и вкладах с начисленными процентами, драгоценные металлы, ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, «страховые продукты»), либо в течение двух лет не реже пяти раз в квартал и одного раза в месяц совершать сделки на общую сумму не менее 10 млн руб.

Сейчас, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно располагать активами на 6 млн руб. либо за год совершить сделки на эту сумму. Если 31 марта 2021 года (за день до вступления законопроекта в силу) частный инвестор будет считаться квалифицированным по старым правилам, он сохранит свой статус еще два года, после чего «превратится» в неквалифицированного, если не подтвердит статус по новым правилам, следует из презентации ЦБ. Юридическим лицам подтверждать статус не придется. Логично было бы не требовать этого и от уже признанных квалифицированными частных инвесторов, считает руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова: «Со временем инвестор получает опыт и знания».

Какие сделки разрешат неквалифицированным инвесторам

Без тестирования брокер разрешит неквалифицированным инвесторам обеспеченные сделки с инструментами из разрешенного законом перечня: акциями и облигациями из котировальных списков, также облигациями не из котировальных списков, но с определенным уровнем кредитного рейтинга (в том числе — облигации микрофинансовых организаций), за исключением структурных облигаций, неограниченными в обороте инвестиционными паями.

Остальные, не ограниченные в обороте, инструменты будут доступны «неквалам» после успешной сдачи теста. Если неквалифицированный инвестор провалит тест на знание инструмента, он все равно сможет совершить сделку — но лишь после того, как получит от брокера информацию о том, что инструмент ему не рекомендуется, а также обо всех сопутствующих рисках и подпишет заявление о принятии этих рисков. Сумма его заявки при этом будет ограничена 50 тыс. руб., либо, если один лот стоит дороже, — суммой лота. Если человек хочет заключать сделки на бóльшую сумму, он должен опять тестироваться, пояснял Швецов: в случае успеха он сможет торговать без лимитов, а в случае провала — опять лишь на 50 тыс. руб.

После тестирования инвестор получит доступ, в том числе:

  • К иностранным ценным бумагам, включенным в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ. Ранее Швецов заявил, что ЦБ разрешит непрофессионалам торговать иностранными ценными бумагами, входящими в «международно признанные индексы». «На наш взгляд, это должны быть основные индексы как минимум десяти крупнейших бирж мира плюс страны БРИКС», — предлагает президент «Финама» Владислав Кочетков.
  • К производным финансовым инструментам. Но чтобы купить, к примеру, фьючерс на доступные без тестирования акции Газпрома придется пройти один тест — на понимание производных финансовых инструментов, а чтобы купить фьючерс на доступные только после тестов акции Apple придется сдать два теста — на знание производных финансовых инструментов и на знание иностранных акций.
  • К маржинальным сделкам (на заемные средства), договорам займа ценных бумаг, полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) без защиты капитала либо сроком более пяти лет (остальные доступны без тестирования).

Брокеры, управляющие компании и страховщики тестируют клиента бесплатно, и, если результат положительный, срок его действия не ограничен. Однако если клиент успешно прошел тестирование, но часто совершает «неосмотрительные операции», брокер может протестировать его повторно. Что под такими операциями подразумевается, ЦБ не уточняет.

Если до вступления закона в силу инвестор заключал сделки, по которым вводится тестирование, в течение года на сумму от 2,5 млн руб., он может и дальше заключать такие сделки без тестирования, следует из презентации. Это условие ограничивает долгосрочных инвесторов, рассуждает Кочетков: «Я могу отлично знать акции третьего эшелона, иметь долгосрочный портфель, делать пару сделок в год. Но торговать ими больше не смогу. А спекулянт, вне зависимости от финансового результата, сможет».

Форекс только для профессионалов

Форекс-дилерам можно будет совершать сделки только с квалифицированными инвесторами. Если человек до даты вступления закона в силу заключал сделки с форекс-дилерами, он может еще два года торговать на рынке форекс. Затем придется получить статус квалифицированного инвестора.

Какая ответственность на брокере

Если брокер, УК или страховщик допустили неквалифицированного инвестора к инструменту без тестирования или нарушили порядок тестирования, в результате чего клиент понес убытки, они за свой счет должны выкупить у такого инвестора приобретенные им ценные бумаги и возместить все расходы по проведенной сделке, все комиссии, проценты и надбавки, предлагает ЦБ. Похожее требование содержится и для управляющих компаний — они должны будут продать бумаги и погасить паи.

Сейчас брокеры и УК должны так поступать, если неквалифицированный инвестор получил доступ к инструментам только для квалифицированных. Предложение расширить ответственность профучастников логично, считает Кочетков: нарушение правил тестирования равноценно предложению бумаг инвестору без должной квалификации.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Брокеры, Инвесторы
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