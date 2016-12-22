ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб.

Правительство выделит Внешэкономбанку до 2024 года 600 млрд руб. субсидий. Об этом заявил на наблюдательном совете ВЭБа премьер-министр Дмитрий Медведев

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До 2024 года правительство выделит Внешэкономбанку (ВЭБ) субсидии на общую сумму 600 млрд руб., заявил на заседании наблюдательного совета ВЭБа возглавляющий его премьер-министр Дмитрий Медведев.

​«Есть предложения по повышению эффективности всех институтов развития и координирующей роли ВЭБа в этом контексте. Речь идет о современных платформенных решениях, которые обеспечат достижение результата по горизонтали. С другой стороны, государство продолжит оказывать ВЭБу поддержку, и это заседание в этом смысле имеет ключевое значение для ВЭБа», — сказал Медведев.

На последнем заседании правительства были одобрены поправки в бюджет этого года. Согласно им, ВЭБ получит дополнительно деньги на компенсацию части затрат по обслуживанию внешних займов.

«Кроме того, в течение пяти лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на сумму в 3 трлн руб., а с учетом партнерства с коммерческими банками в экономику страны могут быть инвестированы еще более значительные средства, в три-четыре раза больше на базе возвратного финансирования, — отметил Медведев.

Глава правительства отметил, что для повышения эффективности ВЭБа нужно укрепить его финансовую модель.

«На урегулирование внешней задолженности предполагается направить до 2024 года 600 млрд руб. субсидий, также проработан план по докапитализации ВЭБа на 300 млрд руб. за счет утвержденного капитала — эта часть уставного капитала, которая может быть представлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», — пояснил Медведев.

15 октября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель ВЭБа Игорь Шувалов объяснил сохранение убыточности банка наличием «проблемного портфеля», накопленного в предыдущие годы. Шувалов признал, что ВЭБ будет показывать убыток «в течение какого-то еще времени», отметив, что проблему по внешним обязательствам — при наличии поддержки правительства — планируется урегулировать к концу 2018 года.

«Мы в предварительном плане с Министерством финансов договорились, что так, как и действуют банки развития во многих странах мира и международные банки развития, в нашем законодательстве нужно предусмотреть возможность подписного капитала. Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Министерством финансов. То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — сказал тогда Шувалов.

Позднее стало известно, что Минфин предлагает выделить ВЭБу на «компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям», а также на компенсацию убытков, «возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации», еще 25,5 млрд руб.