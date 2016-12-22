ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,28 65,19 EUR Нал. 75,34 74,16 USD Бирж. 65,66 -0,19 EUR Бирж. 74,67 -0,22 USD ЦБ. 65,77 -0,04 EUR ЦБ. 74,79 -0,25 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6349,10 -15,00 IMOEX 2290,07 -1,16% RTSI 1098,72 -1,25% Brent 76,00 -2,05% DJIA 24577,10 +0,54% Nasdaq 7056,60 +0,02%
ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб.
Лента новостей
Киев заявил о невозможности иметь двойное гражданство с Россией 17:36, Политика 15 часов на одном заряде: ноутбук, обгоняющий новый Macbook 17:31, РБК и Lenovo В Германии бывший санитар признался в убийстве 100 пациентов 17:30, Общество Экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков 17:25, Общество Патриарх Кирилл рассказал о «не слишком братском» разговоре с Варфоломеем 17:19, Общество «Нет времени на сугроб». Почему машины каршеринга ездят на летней резине 17:16, Авто Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 17:14, РБК и Whirpool Неизвестные с топором отняли сумку у мужчины рядом с ВИП-отделением ВТБ 17:13, Общество Акции Xiaomi упали на 4% на фоне обвинений в финансовых нарушениях 17:05, Технологии и медиа СМИ узнали о намерении «МЮ» выделить Моуринью более £100 млн на трансферы 17:00, Спорт Прибыль BP от участия в «Роснефти» выросла в 5,2 раза 16:57, Бизнес Президент Монголии пригрозил устроить голодовку 16:52, Политика Тимошенко объявила о начале создания военного кабинета 16:49, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 16:45, РБК и Canon Когда покупать SelfKey: токен подешевел до 0,00000117 BTC 16:39, Крипто После Меркель: какие проблемы придется решать ее политическим наследникам 16:33, Мнение При пожаре в московской гостинице «Останкино» пострадали четыре человека 16:26, Общество «Инвитро» стала лидером в рейтинге частных медицинских компаний​ 16:25, Инновации ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб. 16:25, Финансы В Дании заявили о задержании возможного киллера из иранских спецслужб 16:01, Политика 6 правил путешествия с друзьями 15:59, РБК и Билайн Правительственная комиссия одобрила переименование Внешэкономбанка 15:50, Экономика Ниже некуда: Bitcoin продолжает устанавливать новые минимумы 15:50, Крипто Медведев сделал участки трассы М-11 платными почти на 92 года 15:49, Общество YouTube и «ВКонтакте» заблокировали клип на песню Oxxxymiron 15:44, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 15:23, РБК и Cordiant В «Другой России» рассказали о прекращении дела против активистки 15:22, Общество Независимые АЗС в регионах заявили о дефиците дизельного топлива 15:22, Бизнес
ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб.
Финансы, 16:25
0
ВЭБ получит субсидии на 600 млрд руб.
Правительство выделит Внешэкономбанку до 2024 года 600 млрд руб. субсидий. Об этом заявил на наблюдательном совете ВЭБа премьер-министр Дмитрий Медведев
Фото: Андрей Любимов / РБК

До 2024 года правительство выделит Внешэкономбанку (ВЭБ) субсидии на общую сумму 600 млрд руб., заявил на заседании наблюдательного совета ВЭБа возглавляющий его премьер-министр Дмитрий Медведев.

​«Есть предложения по повышению эффективности всех институтов развития и координирующей роли ВЭБа в этом контексте. Речь идет о современных платформенных решениях, которые обеспечат достижение результата по горизонтали. С другой стороны, государство продолжит оказывать ВЭБу поддержку, и это заседание в этом смысле имеет ключевое значение для ВЭБа», — сказал Медведев.

На последнем заседании правительства были одобрены поправки в бюджет этого года. Согласно им, ВЭБ получит дополнительно деньги на компенсацию части затрат по обслуживанию внешних займов.

«Кроме того, в течение пяти лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на сумму в 3 трлн руб., а с учетом партнерства с коммерческими банками в экономику страны могут быть инвестированы еще более значительные средства, в три-четыре раза больше на базе возвратного финансирования, — отметил Медведев.

Минус 50 млрд: как Минфин сократит финансирование ВЭБа из бюджета
Финансы

Глава правительства отметил, что для повышения эффективности ВЭБа нужно укрепить его финансовую модель.

«На урегулирование внешней задолженности предполагается направить до 2024 года 600 млрд руб. субсидий, также проработан план по докапитализации ВЭБа на 300 млрд руб. за счет утвержденного капитала — эта часть уставного капитала, которая может быть представлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах», — пояснил Медведев.

15 октября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель ВЭБа Игорь Шувалов объяснил сохранение убыточности банка наличием «проблемного портфеля», накопленного в предыдущие годы. Шувалов признал, что ВЭБ будет показывать убыток «в течение какого-то еще времени», отметив, что проблему по внешним обязательствам — при наличии поддержки правительства — планируется урегулировать к концу 2018 года.

«Мы в предварительном плане с Министерством финансов договорились, что так, как и действуют банки развития во многих странах мира и международные банки развития, в нашем законодательстве нужно предусмотреть возможность подписного капитала. Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Министерством финансов. То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — сказал тогда Шувалов.

Позднее стало известно, что Минфин предлагает выделить ВЭБу на «компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям», а также на компенсацию убытков, «возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации», еще 25,5 млрд руб.

Авторы: Анна Михеева, Евгений Калюков.
Теги: ВЭБ , Внешэкономбанк , Дмитрий Медведев
Главное
Экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков Общество
Материалы по теме
ВЭБ получит из бюджета еще 25,5 млрд руб. на погашение внешнего долга Финансы
Шувалов объяснил Путину убыточность Внешэкономбанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter