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ВЭБ получит из бюджета еще 25,5 млрд руб. на погашение внешнего долга
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ВЭБ получит из бюджета еще 25,5 млрд руб. на погашение внешнего долга
Финансы, 12:10
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ВЭБ получит из бюджета еще 25,5 млрд руб. на погашение внешнего долга
ВЭБ получит еще 25,5 млрд руб. от государства, согласно поправкам в бюджет. Деньги пойдут на погашение внешнего долга. Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов обещал Владимиру Путину решить проблему с внешними обязательствами до конца года
Здание Внешэкономбанка (Фото: Ян Линн / ТАСС)

Минфин предлагает выделить Внешэкономбанку еще 25,5 млрд руб., следует из подготовленных ведомством поправок к бюджету на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Эти средства должны пойти на «компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям», а также на компенсацию убытков, «возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации».

Еще 3,1 млрд руб. дополнительных бюджетных денег, согласно поправкам, ВЭБ должен получить на реализацию приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

На этой неделе глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что по накопленному внешнему долгу госкорпорации проведены «необходимые консультации». «Как закрыть эту проблему, мы договорились», — подчеркнул Шувалов. «Проблему по внешним обязательствам» он пообещал урегулировать до конца 2018 года.

По состоянию на 30 июня объем внешнего долга ВЭБа в еврооблигациях составлял 386 млрд руб.

Согласно проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов ВЭБ в ближайшие три года должен получить суммарно 200 млрд руб. А глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что Минфин договаривался с ВЭБом о докапитализации госкорпорации через Фонд национального благосостояния, когда его объем достигнет 7% от ВВП (согласно проекту бюджета это произойдет уже по итогам 2019 года). «Называлась цифра 300 млрд руб. дополнительной капитализации. Это могут быть и депозиты, и капитал второго уровня, как это было и в предыдущие годы», — говорил Силуанов.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ВЭБ , Бюджет
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