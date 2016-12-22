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Шувалов объяснил Путину убыточность Внешэкономбанка
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Шувалов объяснил Путину убыточность Внешэкономбанка
Финансы, 15:16
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Шувалов объяснил Путину убыточность Внешэкономбанка
По словам главы банка, убытки ВЭБа не связаны с его текущей деятельностью: это последствия накопленных ранее проблем
Игорь Шувалов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) предпринимает необходимые усилия для исправления ситуации с «проблемным портфелем», накопленным в предыдущие годы, заверил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шувалова, именно с ликвидацией этих проблем связано сохранение убыточности ВЭБа.

«Это убыток не от текущей деятельности, это бухгалтерская операция. Мы показываем таким образом, как закрываем ранее накопленные проблемы. Они открыты, мы от общества их не скрываем», — пояснил Шувалов, слова которого приводит сайт Кремля.

По итогам 2017 года ВЭБ показал рекордный убыток на 287,7 млрд руб., что в 2,6 раза превысило убытки 2016 года. Основной причиной резкого роста убытков называют создание резервов на 250 млрд руб. под обесценение активов.

Во время встречи с Путиным Шувалов признал, что ВЭБ будет показывать убыток «в течение какого-то еще времени», но также отметил, что речь идет об убытке не от текущей деятельности, а от предыдущих операций.

Шувалов, назначенный главой Внешэкономбанка после отставки с поста первого вице-премьера, рассказал, что после его прихода в ВЭБ там оптимизировали штатную численность и сократили «значительное число людей». Проблему по внешним обязательствам банка и в целом по его капиталу, по словам Шувалова, планируется урегулировать к концу 2018 года при условии поддержки со стороны главы государства.

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Финансы

​В ближайшие пять лет благодаря переходу на новую финансовую модель ВЭБ, по словам Шувалова, может выдать около 3 трлн руб. кредитов, а с учетом подключения крупнейших коммерческих банков — в три-четыре раза больше.

«Для того чтобы проводить эти операции, нам нужен капитал. Мы в предварительном плане с Министерством финансов (я докладывал председателю правительства) договорились, что так, как и действуют банки развития во многих странах мира и международные банки развития, в нашем законодательстве нужно предусмотреть возможность подписного капитала. Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Министерством финансов. то есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — сказал Шувалов.

Поинтересовавшись, сможет ли в таком случае ВЭБ заниматься не только «погашением застарелых проблем», но и выполнять функции института развития, после получения утвердительного ответа президент предложения Шувалова одобрил. «Хорошо», — сказал Путин.

Медведев утвердил новую финансовую политику ВЭБа
Экономика

​В конце июля 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый финансовый меморандум Внешэкономбанка, устанавливающий основные направления и показатели инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБа, количественные ограничения на привлечение заемных средств, лимиты, основные условия, порядок и сроки предоставления кредитов и займов, вопросы участия в уставном капитале компаний, выдачи гарантий, основные направления и порядок работы с просроченной задолженностью.

В меморандуме, в частности, отмечается, что ВЭБ должен действовать на основе принципа безубыточности, то есть не участвовать в убыточных проектах. При этом подчеркивается, что при кредитовании общегосударственных проектов допускается возможность получения убытка, который может быть компенсирован посредством господдержки. Кроме того, ВЭБ на основании решения набсовета может получать отрицательные финансовые результаты в течение одного-трех лет.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Внешэкономбанк , ВЭБ , Игорь Шувалов
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