На Московской бирже сменился председатель правления

Юрий Денисов досрочно покинет пост председателя правления биржи, сообщила площадка. Вместо него временно руководить площадкой будет глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков

Юрий Денисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Юрий Денисов 30 сентября покинул пост председателя правления Московской биржи, сообщила площадка. Биржу возглавит Виктор Жидков, который ранее был главой Национального расчетного депозитария (НРД).

«Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Московская Биржа» Денисова Юрия Олеговича 30 сентября 2024 года и считать 30 сентября 2024 года последним рабочим днем Денисова Юрия Олеговича в должности единоличного исполнительного органа (председателя правления) ПАО «Московская Биржа», — говорится в сообщении площадки, опубликованном на сервере раскрытия информации.

«Избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить Председателем Правления) ПАО «Московская Биржа» на срок с 2 октября по 31 марта 2025 года», — уточняется в этом же сообщении. Жидков будет руководить площадкой «на время выбора кандидата и принятия решения о назначении председателя правления Московской биржи».

«В связи с этим (переходом Жидкова на должность предправления. — РБК) наблюдательный совет Национального расчетного депозитария 1 октября 2024 года рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД», — отметили на бирже.

Временно исполняющим обязанности главы НРД после ухода Жидкова станет заместитель председателя правления депозитария Екатерина Демушкина, уточнили в пресс-службе площадки в ответ на запрос РБК.

Юрий Денисов впервые был избран председателем правления Московской биржи в мае 2019 года, на этом посту он сменил Александра Афанасьева, чье увольнение объясняли «досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи». В октябре 2021 года полномочия Денисова на посту предправления были продлены еще на три года, начиная с мая 2022 года. Таким образом, контракт Денисова должен был закончиться в мае 2025 года.

До избрания главой биржи Денисов с 2008 по 2011 год и с 2013 до 2019 года был членом наблюдательного совета площадки. Также он входил в составы наблюдательных советов НРД и Национального клирингового центра (НКЦ). До карьеры на бирже Денисов в разное время работал в банках ВТБ и «Еврофинанс».

Московская биржа, а также входящие в ее группу НРД и Национальный клиринговый центр в июне попали под американские санкции. После этого Мосбиржа прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро.