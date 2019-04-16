Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

Александр Афанасьев уходит с поста председателя правления Мосбиржи, его место займет член набсовета Юрий Денисов. Афанасьев будет исполнять обязанности главы Мосбиржи до 15 мая

Александр Афанасьев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, занимающий эту должность с 2012 года, покинет свой пост «в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи». Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета Мосбиржи, сообщается на сайте биржи.

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендует назначить председателем правления члена набсовета Юрия Денисова, его кандидатуру направили на согласование в Центробанк.

Афанасьев будет исполнять обязанности главы Мосбиржи до 15 мая. Акции Мосбиржи потеряли 0,13% после сообщения об уходе Афанасьева: при открытии торгов в 11:00 мск за одну ценную бумагу давали 91,8 руб., к 12:00 мск ее стоимость составляла 91,3 руб.

По словам председателя набсовета Мосбиржи Ольги Вьюгиной, Денисов состоит в совете на протяжении десяти лет, а также возглавляет наблюдательный совет Национального клирингового центра. «Он внес значительный вклад в работу наблюдательных органов «Мосбиржи», в том числе в подготовку новой стратегии компании», — отметила Вьюгина.

Сам Афанасьев заявил, что рад решению назначить Денисова председателем набсовета Мосбиржи, и назвал его «отличным профессионалом и сильным менеджером».