Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,26 -0,01 EUR Бирж. 72,55 -0,08 Brent 70,89 -0,30% USD Нал. 64,72 63,93 EUR Нал. 73,15 72,34 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1293 -0,0011 BTC/USD Бирж. 5 106,40 +54,30 IMOEX 2 543,14 -0,08% RTSI 1 246,52 -0,04% DJIA 26 384,77 -0,10% Nasdaq 7 976,01 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,87%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,87%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 15 апр, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 15 апр, 13:30
Кремль заявил о готовности поставить древесину для реставрации Нотр-Дама Общество, 12:23 Как брендам работать со старшим поколением Pro, 12:08 Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства Финансы, 12:03 Мужчины о главном: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 12:00 Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии Политика, 11:58 Ирина Антонова назвала непоправимым ущербом пожар в Нотр-Даме Общество, 11:56 ФСБ пришла в администрацию подмосковного Красноармейска из-за плотины Общество, 11:52 «Интер» предложил «Лиллю» €60 млн за футболиста сборной Кот-д'Ивуара Спорт, 11:51 10 фильмов о том, как начать новую жизнь Спецпроект РБК PINK, 11:50 Берлинский аэропорт приостановил работу после поломки самолета на ВПП Общество, 11:48 Как заработать миллион долларов в Bitcoin Крипто, 11:46 В Минобороны Турции допустили защиту Анкары и Стамбула при помощи С-400 Политика, 11:41 Как Linxdatacenter упрощает выполнение требований 152-ФЗ Партнерский материал, 11:40 Госдума приняла закон о суверенном Рунете Общество, 11:32
Финансы ,  
0 
Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства
Александр Афанасьев уходит с поста председателя правления Мосбиржи, его место займет член набсовета Юрий Денисов. Афанасьев будет исполнять обязанности главы Мосбиржи до 15 мая
Александр Афанасьев  (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, занимающий эту должность с 2012 года, покинет свой пост «в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи». Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета Мосбиржи, сообщается на сайте биржи.

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендует назначить председателем правления члена набсовета Юрия Денисова, его кандидатуру направили на согласование в Центробанк.

Афанасьев будет исполнять обязанности главы Мосбиржи до 15 мая. Акции Мосбиржи потеряли 0,13% после сообщения об уходе Афанасьева: при открытии торгов в 11:00 мск за одну ценную бумагу давали 91,8 руб., к 12:00 мск ее стоимость составляла 91,3 руб.

По словам председателя набсовета Мосбиржи Ольги Вьюгиной, Денисов состоит в совете на протяжении десяти лет, а также возглавляет наблюдательный совет Национального клирингового центра. «Он внес значительный вклад в работу наблюдательных органов «Мосбиржи», в том числе в подготовку новой стратегии компании», — отметила Вьюгина.

Сам Афанасьев заявил, что рад решению назначить Денисова председателем набсовета Мосбиржи, и назвал его «отличным профессионалом и сильным менеджером».

Александр Афанасьев работает в российской банковской системе с 1991 года. В ЦБ он занимался созданием первого инвестбанка с иностранным участием — Российского банка проектного финансирования, позднее он стал исполнительным директором этой кредитной организации.

В 1998 году Афанасьев стал зампредседателя правления банка «ВестЛБ Восток» (ныне Банк СКС, входит в группу Московского кредитного банка), также с 1996 года входил в правление ныне несуществующего банка «Империал». В 2005 году стал председателем секции валютного рынка Мосбиржи, также является сопредседателем Национальной фондовой ассоциации.

Юрий Денисов в 2002-2010 годах был старшим вице-президентом и начальником казначейства ВТБ. В 2008-2011 и с 2013 года — член набсовета Мосбиржи. 

Автор: Григорий Дубов
Теги: Мосбиржа, Александр Афанасьев, заявление об уходе
Материалы по теме
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум
Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже
Общество
Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter