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«Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах

Платежная системы «Мир» введет отложенную оплату за такси и заказы на маркетплейсах
Средства с карт «Мир» в некоторых случаях могут начать списывать не сразу, а спустя время, узнал РБК. Сейчас такой функционал есть при оплате общественного транспорта. Его могут распространить на такси и маркетплейсы
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Платежная система «Мир» расширит применение функционала по отложенному списанию денежных средств со своих карт при оплате товаров, работ или услуг, говорится в технологическом бюллетене, который платежная система опубликовала на портале для банков. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. Публикацию документа подтвердили представители НСПК и банка «Русский стандарт». 

Весной 2024 года банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Например, это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или оплата услуг такси, каршеринга и проката средств индивидуальной мобильности. Сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте.

«Наблюдается растущее количество операций оплаты, инициированных держателями карт по сохраненным реквизитам, которые из соображений удобства обслуживания клиентов некоторым ТСП (торгово-сервисным предприятиям. — РБК) хотелось бы проводить в режиме отложенной авторизации», — говорится в бюллетене «Мир». К весне 2024 года, когда начнут действовать новые правила, «Мир» разработает список товаров и услуг, при оплате которых нельзя будет использовать отложенное списание средств, даже если держатель карты сохранил ее реквизиты.

Как объяснил РБК представитель НСПК, применение отложенной авторизации позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт «Мир» в тех случаях, когда выполнение операции в режиме реального времени невозможно по причине отсутствия связи, либо занимает слишком много времени. Он добавил, что применение отложенных авторизаций не является обязательным для ТСП.

У международных платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России весной 2022 года, был реализован похожий функционал: обычно при оплате их картами в общественном транспорте или такси блокировался рубль, а спустя время проходила полная сумма списания средств, напоминает руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

Как процесс оплаты происходит сейчас

В настоящее время подавляющее большинство операций по картам выполняются в режиме реального времени, то есть денежные средства списываются с них сразу, объясняется в документе платежной системы. Применение отложенных авторизаций по правилам «Мир» сейчас работает только для операций оплаты на транспорте с использованием контактных, бесконтактных карт, а также по сохраненным реквизитам с биометрической идентификацией клиентов.

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Режим отложенной авторизации может применяться для того, чтобы списать деньги, если у продавца нет физической возможности сделать это сразу, либо если «выполнение авторизации в режиме реального времени приводит к неудобствам для клиентов и, как следствие, к снижению количества выполняемых операций», уточняется в документе. Он позволяет устранить эти проблемы, однако несет в себе дополнительные риски для продавцов, связанные с возможной неоплатой покупок. «Именно поэтому применение отложенных авторизаций в платежной системе нормативно ограничено», — подчеркивается там.

Риски неправомерного списания денег с карты клиента, а также за невозможность списания средств в полном объеме, ложатся на банки-эквайеры, которые обслуживают продавца, следует из бюллетеня.

Риски и преимущества отложенного списания средств

Это хорошее решение для магазинов, так как в перечисленных сценариях платежей (покупки в марткеплейсах, такси, каршеринг) риск неоплаты невелик, а нехватка средств является одной из основных причин отказа авторизации и, как следствие, снижает конверсии, говорит один из источников РБК.

«Нововведение позволит решить целый ряд бизнес-задач, когда клиента необходимо обслужить без задержек», — согласен представитель банка «Русский Стандарт». Он добавляет, что новые правила позволят также несколько раз направлять запросы на списание средств в случае неуспешной авторизации.

Отложенная авторизация при оплате картой особенно актуальна для тех территорий и торгово-сервисных предприятий, где могут возникать сложности с устойчивой связью, говорит представитель «Почта Банка». «Безусловно, это удобно для держателей карт и будет способствовать повышению их лояльности торговым точкам и сервисам, где будет применяться эта схема. Однако для ТСП и банков-эквайеров отложенная авторизация потенциально несет риски увеличения числа случаев, когда оплата покупки не будет по факту совершена в силу ряда причин — отсутствия денег на карте, изменения статуса карты, различных мошеннических схем», — рассуждает он.

По мнению Кривошеи, вряд ли отложенное списание средств повысит риски неуплаты за товары или услуги. В случае неудачного списания продавец может перестать обслуживать клиента. Как правило, такие сервисы предоставляют крупные компании, поэтому для клиентов риски быть отключенными от них могут превышать возможность не заплатить за что-то, рассуждает Кривошея.

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