ЦБ решил объединить два санируемых банка — Вокбанк и МИнБанк. В МИнБанк регулятор недавно влил почти 130 млрд руб.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора. Обе кредитные организации сейчас проходят процедуру финансового оздоровления и управляются временными администрациями от Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Ранее ЦБ планировал продать акции Вокбанка заинтересованным инвесторам, но покупателей не нашлось. «Соответствующих обращений в Банк России не поступило», — говорится в комментарии пресс-службы регулятора.

Вокбанк находится на санации с осени 2015 года, до апреля этого года процедуру оздоровления проводил Тройка-Д Банк. После того как он лишился лицензии, Вокбанк перешел на санацию в ФКБС. 28 августа Банк России стал владельцем 99,9% акций кредитной организации. На докапитализацию Вокбанка выделили 2,73 млрд руб.

Финансовое оздоровление МИнБанка началось в январе 2019 года. В июле ЦБ объявил о докапитализации кредитной организации на 128,7 млрд руб. и стал ее контролирующим владельцем (99,9% акций). Сумма поддержки превысила первоначальные оценки дыры в капитале банка, которая могла достигать от 60 до 100 млрд руб. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил «Ведомостям», что временная администрация обнаружила в МИнБанке «единый центр управления полетами», который управлял активами на 80 млрд руб. На этот объем средств приходится 85% всего дисбаланса между активами и пассивами в банке, который обнаружила временная администрация, утверждал Поздышев.