Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов

С октября все банки начнут оценивать закредитованность клиентов по единой методике ЦБ. В банках рассказали РБК, насколько сильно им придется менять свои подходы и как это отразится на их показателях и выдаче кредитов

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Принимая решение, предоставлять ли клиенту кредит на сумму от 10 тыс. руб. и более, а также увеличивать ли лимит по кредитной карте, банки с 1 октября 2019 года будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Опрошенные РБК крупнейшие банки по-разному оценивают нововведения, которые вступят в силу через месяц.

Подробнее о расчете ПДН и о том, как показатель отразится на банках и заемщиках, читайте в материале «РБК Pro»

Еще в июне регулятор обнародовал новую шкалу надбавок по коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик). Надбавки варьируются от 30 до 220%: чем выше ПДН и ПСК, тем выше коэффициент риска.



С помощью ПДН регулятор хочет охладить рынок потребкредитования, который в последнее время растет повышенными темпами. Регулятор уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам — в сентябре прошлого года и апреле текущего. С введением ПДН существенное повышение коэффициентов ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%, говорил РБК старший директор Fitch Александр Данилов.

Что говорят банки

«С нашей точки зрения было бы правильнее, чтобы при отсутствии официального дохода можно было принимать в расчет не средний доход в целом по региону, а средний для работающего населения региона, а также учитывать проценты по депозитам, размещенным в банке-кредиторе», — предлагает представитель ВТБ. Нововведение ЦБ уже с 2020 года снизит темпы роста розничного кредитования, считает он.