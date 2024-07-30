Матвиенко предложила закрыть все микрофинансовые организации
Люди, берущие кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), часто сталкиваются с проблемами, такие учреждения можно было бы закрыть, предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие. <...> Нельзя их вообще закрыть?» — предложила Матвиенко. Она отметила, что МФО обманывают людей, их клиенты попадают «в реальную кабалу, но все как бы по закону».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что сейчас под видом официальных МФО часто работают нелегальные, которые могут применять неправомерные методы взыскания задолженности с граждан.
«Те, кто у нас под надзором и законодательно определено, что эти микрофинансовые организации, которые являются официальными, — они не имеют права давать кредиты, начислять проценты, пени больше определенного уровня. Это действуют все-таки под видом микрофинансовых организаций очень часто те, кто таковыми не являются. Это нелегальные кредиторы. Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации — они уйдут в тень», — сказала Набиуллина (цитаты по ТАСС).
Российские МФО в мае этого года выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй, которую изучил РБК. По данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд руб., заключив 6,34 млн договоров. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных из ежемесячных отчетов БКИ по рынку МФО.
В обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» в мае говорилось, что к концу года на рынке МФО произойдет сокращение численности игроков: их количество упадет до 932, а по итогам первого квартала 2025-го — ниже 890. На конец 2023 года в реестре Банка России насчитывалось 1009 микрофинансовых компаний.
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