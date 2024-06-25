Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов

МФО в мае одобрили россиянам займы на ₽81,4 млрд, следует из статистики «Скоринг Бюро». Максимальные за 1,5 года выдачи видят и в НБКИ. Эксперты связывают это с активностью заемщиков, в том числе тех, чьи зарплаты резко выросли

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй, которую изучил РБК.

По данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд руб., заключив 6,34 млн договоров. Относительно апреля выдачи в денежном выражении подскочили на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных из ежемесячных отчетов БКИ по рынку МФО. В майском отчете динамика годового прироста скорректирована (+34,4%), это может быть связано с тем, что БКИ обновляет ретроспективные данные о выданных ссудах. «Скоринг Бюро» не комментирует ситуацию на рынке МФО, сказал РБК представитель компании.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд руб. (каждое бюро получает информацию от своего пула клиентов среди МФО). По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%. Год к году объем выдач увеличился на 16,4%, но показатели МФО за март—май оказались лучшими с начала 2023 года. Для сравнения: в течение прошлого года российские МФО в среднем за месяц предоставляли займы на 37 млрд руб., а в январе—феврале этого года — на 39 млрд руб.

Объединенное кредитное бюро, которое входит в топ-3 на российском рынке, не предоставляет сведения о рынке МФО, сказал РБК представитель компании.

Почему спрос на микрозаймы бьет рекорды

Представители крупных МФО неоднозначно комментируют всплеск выдач на рынке весной 2024 года. В компаниях MoneyMan, МФК «МигКредит» (входит в группу Denum), МФК «Лайм-Займ», группе Eqvanta (работает под брендами «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «А Деньги» (подконтрольна Альфа-банку) РБК сообщили, что не зафиксировали значимого роста продаж по своему портфелю. Но участники рынка при этом приводят много аргументов, почему выдачи займов в России оказались рекордными.

Компании стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы в преддверии ужесточения регулирования, считает директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов. Он напоминает, что с 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков — участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

«С точки зрения unit-экономики (расчет прибыльности на одного клиента. — РБК) для МФО очень важна конверсия нового клиента в повторного, поскольку чаще всего при первом коротком займе чек небольшой и понесенные на привлечение клиента затраты не покрываются», — объясняет он логику кредиторов.

В каких условиях сейчас работают МФО С 2023 года ЦБ ужесточает регулирование необеспеченного кредитования не только в банках, но и в микрофинансовых организациях. МФО, например, тоже должны соблюдать макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие выдачи займов с определенными характеристиками. Так, во втором квартале 2024 года доля займов, предоставленных клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80% (ПДН 80+), не должна превышать 15% от общего объема выдач. Для ссуд с ПДН от 50 до 80% установлен лимит 25%. С 1 июля эти нормативы снижаются на 5 процентных пунктов — до 10 и 20% соответственно.

«Рост рынка обеспечивают крупные игроки, топ-20 компаний, где также нельзя не отметить роль так называемых банковских МФО и МФО маркетплейсов», — говорит финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин. Он поясняет, что банковские группы, недавно учредившие микрофинансовые компании, перенаправляют на новые платформы «отказной трафик», то есть потенциальных заемщиков, которым не дали банковский кредит из-за риск-политики, но достаточно надежных для МФО.

Конкуренция между классическими МФО и банковскими на рынке есть, они борются «за общих заемщиков», соглашается управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Об активизации МФО, подконтрольных банковским группам и маркетплейсам, также говорит генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Но он обращает внимание и на приток новых клиентов во все МФО.

«Есть фактор притока «отказных» банковских клиентов, которые обращаются в МФО. Как правило, они имеют более низкий уровень закредитованности, более качественный риск-профиль, чем классические пользователи МФО, и более высокие «аппетиты». Соответственно, МФО удовлетворяют этот спрос, адаптируя продуктовые линейки под потребности данной аудитории и укладываясь в регуляторные ограничения по МПЛ и требования собственных скоринговых политик», — поясняет Пустовит.

«На протяжении длительного времени наблюдаем рост заявок у клиентов, которые ранее не являлись клиентами банка или МФО с хорошей ПДН», — подтверждает представитель МФК «А Деньги».

О притоке новых заемщиков также говорит гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев: «Клиентская база увеличилась за весну более чем на 120 тыс. человек. Безусловно, среди новых заемщиков есть и те, чьи доходы, а соответственно, и потребительские запросы в последнее время существенно возросли. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что среди российских городов-миллионников наиболее впечатляющую динамику показывают города Урала, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, в которые сейчас идут серьезные инвестиции, — Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь».

Основной спрос на займы все же формируют постоянные клиенты — таких на рынке примерно 55%, говорит Коточигов, ссылаясь на оценки ЦБ. Но он согласен с тезисом о том, что клиентская база МФО стала расширяться за счет новых потребителей. «8% граждан, которые в первом квартале получили заем в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками МФО», — отмечает эксперт.

Откуда в России взялись новые заемщики Высокие темпы роста зарплат в России и увеличение потребления привели к формированию «нового среднего класса» и новой когорты заемщиков, говорил в мае главный экономист Сбербанка Михаил Матовников. Он обращал внимание, что в среднем по стране зарплаты увеличились на 16–18%, однако три отрасли — обработка, IT и строительство — показывают рост на 25–27%. Согласно его теории, россияне из этой группы не слишком закредитованы, поэтому работа банков и МФО с такими клиентами не попадает под жесткое регулирование ЦБ, и кредитование продолжает расти ускоренными темпами. «Они [Банк России] в принципе запретили выдачи кредитов с высоким ПДН, но тут прибыл целый новый класс заемщиков, у которых традиционно было немного денег, и им не очень давали [кредиты], а теперь у них много денег, и потребности изменились. На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса», — отмечал экономист. ЦБ отчасти признал эту тенденцию. С октября 2023 года банки активизировали кредитование клиентов с высоким уровнем риска — например, без кредитной истории, указывал регулятор.

Что о буме на рынке микрозаймов думают эксперты

Связывать рост выдач займов в России с тем, что МФО как будто обходят ограничения ЦБ, не стоит, говорит главный аналитик управляющей компании «Иволга-капитал» Марк Савиченко: «Основная причина роста выдач — высокий спрос. Без ограничений рост выдач, скорее всего, был бы существенно выше. Нельзя говорить, что МПЛ не ограничивает выдачи».

Меры Банка России влияют на сегмент МФО, это выражается в конверсии заявок в выдачи, соглашается директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По данным бюро, если в прошлом году 42% от общего количества обращений за займами завершалось выдачей денег, то в этом году показатель упал до 39%.

Спрос на классические микрозаймы остается «устойчиво высоким», поэтому результаты МФО можно считать органическими, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Увеличение доходов у наименее обеспеченных слоев населения способствует росту одобрений, также умеренную активность проявляют МФО в экосистемах крупных банков и маркетплейсов. Не исключена повышенная активность отдельных околобанковских игроков накануне ужесточения МПЛ и возобновления ограничения ПСК для банков с 1 июля», — приводит он те же аргументы, что и участники рынка.

По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году выдачи микрозаймов в России увеличатся на 25% по сравнению с уровнями прошлого года. Сейчас динамика рынка более сильная, но она замедлится после 1 июля, уверен Уклеин.