Российский «Цифра брокер» вышел из проекта белорусской криптобиржи

Российский «Цифра брокер» вышел из капитала созданной в 2023 году в Белоруссии криптобиржи IMEX, следует из его отчетности. Компания владела долей в 85%

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Российский «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») вышел из капитала белорусской криптобиржи IMEX (ООО «АймЭкс Глобал»), следует из финансовой отчетности брокера за второй квартал 2024 года.

Доля «Цифра брокера» в IMEX составляла 85%. Балансовая стоимость доли — 343,5 млн руб., 144 млн руб. были инвестированы еще в прошлом году. В первом квартале 2024 года «Цифра брокер» докапитализировал криптобиржу почти на 200 млн руб., а уже во втором квартале принял решение выйти из этого актива.

«Позднее в отчетном периоде (втором квартале 2024 года. — РБК) инвестиция общества в уставный фонд ООО «АймЭкс Глобал» была реализована, причем сумма, полученная от реализации, полностью возместила ообществу средства, направленные в уставный фонд ООО «АймЭкс Глобал», — говорится в отчете российского брокера. Покупатель доли не раскрывается.

IMEХ — биржа, создавшая интегрированный пул ликвидности для профессиональных участников крипторынка, говорится на сайте торговой площадки. Биржа является резидентом Парка высоких технологий Белоруссии — зоны с особым правовым режимом для IT-компаний. На бирже торгуются 14 токенов.

Также в у «Цифра брокера» в Белоруссии есть одноименная брокерская компания. Этим активом «Цифра брокер» продолжает владеть на 100%. Балансовая стоимость этой компании — почти 50 млн. руб.

РБК направил запрос «Цифра брокеру» и криптобирже IMEХ.

Что еще известно о белорусской криптобирже

Юрлицо биржи — ООО «АймЭкс Глобал» — было зарегистрировано в Минске в начале февраля 2023 года. В июле того же года компания стала резидентом Парка высоких технологий. Акционеры «АймЭкс Глобал» не раскрываются.

Новости о запуске торгов на IMEX появились на ее сайте в мае 2024 года. В настоящее время к бирже подключено два профучастника — Broker Finance и «Новые цифровые инвестиции». Broker Finance (ООО «Прим Финанс») зарегистрирован в Минске в июне 2023 года и позиционирует себя как цифрового брокера на пространстве СНГ. ООО «Новые цифровые инвестиции» зарегистрировано в апреле 2024 года. Основной деятельностью компания указала деятельность в области компьютерного программирования.

По данным источника РБК, криптобиржа IMEX начиналась как совместный проект «Цифра брокера» с СПБ Биржей. О том, что СПБ биржа рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи в Белоруссии стало известно в июле 2023 года. Источники РБК отмечали, что СПБ Биржа не будет акционером площадки, но предоставит экспертизу.

Сама российская биржа официально не подтверждала своего участия в каких-либо зарубежных проектах. «У СПБ Биржи нет никаких проектов в Белоруссии, и она не входит в капиталы каких-либо компаний за пределами России», — говорил в интервью РБК генеральный директор биржи Евгений Сердюков. При этом СПБ Биржа рассматривала возможность выхода на рынок криптовалют в России в 2017 году, рассказывал Сердюков. Но криптовалюты не были легализованы и эти планы площадке пришлось отложить. Сейчас СПБ Биржа рассматривает для себя возможность запуска трансграничных расчетов криптовалютой, как только будут приняты все необходимые нормативные акты, говорил Сердюков.