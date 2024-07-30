Российский «Цифра брокер» вышел из проекта белорусской криптобиржи
Российский «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») вышел из капитала белорусской криптобиржи IMEX (ООО «АймЭкс Глобал»), следует из финансовой отчетности брокера за второй квартал 2024 года.
Доля «Цифра брокера» в IMEX составляла 85%. Балансовая стоимость доли — 343,5 млн руб., 144 млн руб. были инвестированы еще в прошлом году. В первом квартале 2024 года «Цифра брокер» докапитализировал криптобиржу почти на 200 млн руб., а уже во втором квартале принял решение выйти из этого актива.
«Позднее в отчетном периоде (втором квартале 2024 года. — РБК) инвестиция общества в уставный фонд ООО «АймЭкс Глобал» была реализована, причем сумма, полученная от реализации, полностью возместила ообществу средства, направленные в уставный фонд ООО «АймЭкс Глобал», — говорится в отчете российского брокера. Покупатель доли не раскрывается.
IMEХ — биржа, создавшая интегрированный пул ликвидности для профессиональных участников крипторынка, говорится на сайте торговой площадки. Биржа является резидентом Парка высоких технологий Белоруссии — зоны с особым правовым режимом для IT-компаний. На бирже торгуются 14 токенов.
Также в у «Цифра брокера» в Белоруссии есть одноименная брокерская компания. Этим активом «Цифра брокер» продолжает владеть на 100%. Балансовая стоимость этой компании — почти 50 млн. руб.
РБК направил запрос «Цифра брокеру» и криптобирже IMEХ.
Что еще известно о белорусской криптобирже
Юрлицо биржи — ООО «АймЭкс Глобал» — было зарегистрировано в Минске в начале февраля 2023 года. В июле того же года компания стала резидентом Парка высоких технологий. Акционеры «АймЭкс Глобал» не раскрываются.
Новости о запуске торгов на IMEX появились на ее сайте в мае 2024 года. В настоящее время к бирже подключено два профучастника — Broker Finance и «Новые цифровые инвестиции». Broker Finance (ООО «Прим Финанс») зарегистрирован в Минске в июне 2023 года и позиционирует себя как цифрового брокера на пространстве СНГ. ООО «Новые цифровые инвестиции» зарегистрировано в апреле 2024 года. Основной деятельностью компания указала деятельность в области компьютерного программирования.
По данным источника РБК, криптобиржа IMEX начиналась как совместный проект «Цифра брокера» с СПБ Биржей. О том, что СПБ биржа рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи в Белоруссии стало известно в июле 2023 года. Источники РБК отмечали, что СПБ Биржа не будет акционером площадки, но предоставит экспертизу.
Сама российская биржа официально не подтверждала своего участия в каких-либо зарубежных проектах. «У СПБ Биржи нет никаких проектов в Белоруссии, и она не входит в капиталы каких-либо компаний за пределами России», — говорил в интервью РБК генеральный директор биржи Евгений Сердюков. При этом СПБ Биржа рассматривала возможность выхода на рынок криптовалют в России в 2017 году, рассказывал Сердюков. Но криптовалюты не были легализованы и эти планы площадке пришлось отложить. Сейчас СПБ Биржа рассматривает для себя возможность запуска трансграничных расчетов криптовалютой, как только будут приняты все необходимые нормативные акты, говорил Сердюков.
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