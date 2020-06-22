Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд

Сергей Пугачев (Фото: Visuals editor / Wikimedia Commons)

Международный арбитраж отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает пресс-служба Минюста.

Покинувший Россию экс-банкир подал иск в арбитраж в 2015 году, заявив, что действия российских властей в отношении него нарушают условия российско-французского договора о справедливом отношении к французским инвесторам (с 2009 года Пугачев является гражданином Франции).

Однако Минюст требования оспорил, заявив, что в реальности Пугачев не является французским инвестором. Арбитраж, как следует из сообщения ведомства, признал, что у него нет права рассматривать спор.

«Таким образом, Российской Федерации удалось добиться полной победы в споре с С.В. Пугачевым и отклонения требований на сумму более $14,5 млрд уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Пугачева обязали выплатить России в счет компенсации расходов на арбитражное разбирательство $5,8 млн, сообщил Минюст.