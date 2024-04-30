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Финансы ,  
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Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза

Лондонский Сити сообщил о падении инвестиций в финансовый сектор страны в 2 раза
В прошлом году инвестиции в финансовый сектор Британии составили £1 млрд — в два раза меньше, чем в 2022-м. Лондонский Сити при этом потерял статус главного финансового центра мира, на который теперь претендует и Нью-Йорк
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Иностранные инвестиции в финансовый сектор Великобритании в прошлом году упали в два раза, сообщил Лондонский сити, данные приводит Reuters.

В прошлом году объем инвестиций составил £1 млрд ($1,25 млрд). В 2022-м он был равен £2 млрд. Сокращение в главном финансовом центре королевства объяснили ударом по настроениями на жестком экономическом фоне.

Крупнейшим источником средств были США (40% средств, 222 проекта, 7 тыс. рабочих мест). Чаще всего сложения приходились на компании по управлению инвестициями.

Глава департамента политики Лондонского сити Крис Хейворд заявил, что для увеличения притока инвестиций необходим более стратегический подход.

Reuters отмечает, что на инвестиции в финансовый сектор Лондона повлияли конкуренция со стороны Нью-Йорка, а также Парижа и Амстердама — два последних банковских центра стали активнее после выхода Британии из ЕС (Brexit, официально страна вышла из союза в 2020 году).

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В прошлом году Лондонский Сити утратил единоличный статус главного финансового центра впервые в истории. В соответствующем рейтинге он разделил первое место с Нью-Йорком, согласно исследованию, проведенному по инициативе руководящего органа делового квартала британской столицы — City of London Corporation. Следом шли Сингапур, Франкфурт, Париж и Токио.

Financial Times одним из факторов потери единоличного лидерства Сити также называла Brexit. Из-за него часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в пределы ЕС. Кроме того, многие компании стали предпочитать Лондонской бирже листинг на биржах в США.

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