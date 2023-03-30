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Финансы ,  
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Лондонский Сити потерял статус главного финансового центра мира

Нью-Йорк догнал Лондон в рейтинге главных финансовых центров мира
Исследование, проведенное руководством лондонского Сити, констатировало, что британская столица уже не является единоличным лидером мирового рейтинга финансовых центров. Этому поспособствовал выход Великобритании из ЕС
Лондонский сити (Лондон, Великобритания)
Лондонский сити (Лондон, Великобритания) (Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лондонский Сити в рейтинге мировых финансовых центров разделил первое место с Нью-Йорком, показывает исследование, проведенное по инициативе руководящего органа делового квартала британской столицы — City of London Corporation. Тем самым Сити впервые в истории утратил единоличный статус главного финансового центра.

Лондон в этом рейтинге получил общий балл 60 по сравнению с 59 в прошлом году, пишет «FT Нью-Йорк», который в прошлом году отставал от Лондона и имел 58 баллов, улучшил свой показатель на два балла и догнал британскую столицу. Сингапур занял третье место, набрав 51 балл, Франкфурт — 46, Париж — 43, Токио — 35.

Одним из факторов потери единоличного лидерства Сити FT со ссылкой на данные финансовых служб называет Brexit — выход Великобритании из Евросоюза. Из-за него часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в пределы ЕС, в континентальную Европу. Кроме того, многие компании начинают предпочитать Лондонской бирже листинг на биржах в США. К примеру, о планах перевода операционной деятельности в США в начале марта объявили британский производитель полупроводников Arm и строительный гигант CRH. Среди преимуществ выхода на американские биржи FT отмечает более высокую оценку компаний при листинге и менее строгую деловую культуру.

В ноябре 2021 года британо-голландская Royal Dutch Shell полностью перешла в налоговую юрисдикцию Великобритании. В январе 2022 года штаб-квартира была перенесена в Лондон, а название изменено на Shell plc. В то же время, по данным FT, одновременно руководство компании рассматривало и возможность переезда в США. Уже тогда издание отмечало, что уход компании в США мог бы стать тяжелым ударом по британскому фондовому рынку и символизировать потерю лондонским Сити статуса глобального финансового центра.

«Великобритания остается одним из самых открытых и глобальных финансовых центров, предоставляющих лучший доступ к международным рынкам по сравнению с США, Францией или Японией. Но наше конкурентное преимущество находится под угрозой», — цитируется в исследовании заявление топ-менеджера City of London Corporation Криса Хейворда.

Лондон по-прежнему остается крупнейшим в мире центром выпуска долговых обязательств, коммерческого страхования и управления активами, отмечается в исследовании. Однако британской столице для сохранения статуса мирового финансового центра требуется совершенствование регулирования и обеспечение притока квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

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В Глобальном индексе финансовых центров (Global Financial Centre Index, рейтинг, составляемом лондонской консалтинговой компанией Z/Yen), Лондон впервые уступил статус главного финансового центра планеты Нью-Йорку еще в 2014 году. Позднее британская столица возвращалась на первую строчку, однако по состоянию на 2023 год, в последнем выпуске рейтинга, Лондон опять занимает вторую позицию (731 балл) после Нью-Йорка (760 баллов). Москва в этом рейтинге занимает 86-е место, находясь между британским островом Мэн и Бермудскими островами.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
мировой финансовый центр Лондон Великобритания
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