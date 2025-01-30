В ПСБ назвали покупателей ипотечного жилья в новых регионах

Почти 40% выданной ипотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях приходится на Мариуполь, где высока доля инвестиционных сделок, подсчитали в Промсвязьбанке. В этих регионах действует льготная ипотека под 2%

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Портфель ипотечных кредитов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ), выданных на покупку жилья в присоединенных к России регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам 2024 года достиг 5,8 млрд руб., рассказал РБК руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Он уточнил, что речь идет примерно о 1,3 тыс. заключенных договоров. По ним было продано более 60 тыс. кв. м жилья.

«Спрос на ипотечном рынке в новых субъектах во многом определяется объемом жилого фонда, который пока сильно ограничен. В то же время Мариуполь, например, активно застраивается, там много объектов сейчас сдается, и, соответственно, там есть что предлагать в ипотеку. Около 38% от общего числа ипотечных кредитов, которые мы выдали в новых субъектах, приходится сейчас на Мариуполь», — отметил топ-менеджер.

По словам Щавелева, в этом городе также высока доля инвестиционной ипотеки.

«Спрос неоднородный: если мы говорим про Луганск и Донецк, то недвижимость покупают в основном местные жители. Город, который имеет значительный спрос со стороны жителей других российских регионов, — это Мариуполь. Там активно разворачивается строительство жилья и инфраструктуры, это город-курорт, и у людей есть представление, что покупка недвижимости там — это такая инвестиционная история. Некоторые покупают там жилье в расчете на то, что в перспективе цены вырастут. Сейчас заметная доля ипотечных сделок в Мариуполе приходится на жителей других, исторических российских регионов», — сказал топ-менеджер ПСБ. Точную долю такой ипотеки Щавелев не раскрыл.

С 2023 года в присоединенных к России регионах действует программа льготной ипотеки, позволяющая взять кредит по ставке не выше 2% на сумму до 6 млн руб. Сначала она распространялась только на новостройки, но в марте 2024-го программу расширили и на вторичный рынок (для заемщиков определенных категорий, в основном военнослужащих и работников бюджетной сферы).

Как отмечает Щавелев, выдачи льготной ипотеки на готовое жилье быстро растут, доля таких кредитов в ипотечном портфеле превысила 50%.

«Когда мы начали кредитовать на вторичном рынке, довольно долго приходили ипотечные заявки на покупку объектов, которые мы не могли принять в залог с точки зрения технических характеристик объекта. Сейчас ситуация стабилизировалась. Программа пользуется спросом: в январе доля ипотеки на вторичном рынке в этих субъектах в нашем портфеле достигла 59% — в денежном выражении, 55% — в количестве выданных кредитов», — сообщил топ-менеджер ПСБ.

Он отметил, что льготная программа для вторичного рынка в новых субъектах действует до 30 апреля 2025 года, но решения, будет ли она продлеваться, пока нет. «Вопрос на стадии обсуждения», — сказал РБК представитель Минфина.

По словам Щавелева, для местных жителей покупка жилья в ипотеку на вторичном рынке пока гораздо доступнее. Это связано с разрывом в ценах на недвижимость: стоимость квадратного метра в новостройках выше, чем в старом фонде. В третьем квартале 2024 года в среднем по России ценовой разрыв между первичным и вторичным рынком жилья достиг 57%, сообщал ЦБ. (.pdf)

В новых субъектах этот показатель чуть ниже, чем в среднем по стране, уточнил Щавелев. Но цены в этих регионах очень неоднородны, добавил он.

«Например, в Мариуполе стоимость квадратного метра в новостройках достигает 170 тыс. руб. С учетом разницы в ценах на первичном и вторичном рынке местные жители в пределах лимита по сумме кредита, предусмотренного льготной госпрограммой (6 млн руб.), как правило, могут себе позволить однокомнатную квартиру на «первичке». Поэтому, когда есть хороший объект на вторичном рынке, клиент предпочтет купить его», — отмечает топ-менеджер ПСБ.

Льготную ипотеку в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях также выдают Сбербанк и ВТБ, которые вышли в эти регионы в 2024 году. «Сбер» оценивал свой ипотечный портфель в новых субъектах в 2,1 млрд руб.

«ВТБ реализует в новых регионах льготную ипотеку со ставкой 2% с конца октября прошлого года. Наши выдачи здесь уже составляют сотни миллионов рублей, и мы видим возрастающий интерес к программе клиентов, которые предпочитают приобретать строящееся жилье. Основной объем выдач по льготной ипотеке в нашем банке приходится на Луганск», — сказал РБК представитель ВТБ.

В 2024 году российские застройщики стали активнее проявлять интерес к выходу в новые регионы России — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, отмечал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, если в 2023-м девелоперов приходилось уговаривать начать работу на этих территориях, то сейчас из них «выстраивается очередь». В 2025 году ввод нового жилья в этих субъектах планируется на уровне 2,4 млн кв. м.