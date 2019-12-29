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Путин одобрил частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита
Заемщик будет иметь право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заемщику вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону заемщик имеет право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, подав соответствующее заявление.

Кроме того, в законе говорится о том, что отныне кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Однако при этом выдача кредита допускается по увеличенной процентной ставке.

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Также в законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом периоде охлаждения. Он подразумевает отказ клиента от страховки по потребительскому кредиту в течение 14 календарных дней. Но в таком случае кредитор получает право увеличить ставку до уровня, который действовал на момент заключения договора для подобных кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.

В пояснительной записке к законопроекту, который ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, говорилось, что в настоящее время заемщикам чаще всего отказывают в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита, так как в договорах чаще всего прописано, что при их досрочном расторжении часть премии возвращаться не будет. Законопроект был инициирован для того, чтобы исправить эту ситуацию.

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Как заявил «РИА Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов при разработке законопроекта было — распространять ли действие закона на договоры страхования, которые были заключены до его вступления в силу. Этот вопрос, как указал депутат, был решен не в пользу заемщиков, так как он вступит в силу с 1 сентября будущего года и не будет распространяться на взятые ранее потребительские кредиты со страховкой.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, закон, страховка, кредит
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