Путин одобрил частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита

Заемщик будет иметь право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заемщику вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону заемщик имеет право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, подав соответствующее заявление.

Кроме того, в законе говорится о том, что отныне кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Однако при этом выдача кредита допускается по увеличенной процентной ставке.

Также в законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом периоде охлаждения. Он подразумевает отказ клиента от страховки по потребительскому кредиту в течение 14 календарных дней. Но в таком случае кредитор получает право увеличить ставку до уровня, который действовал на момент заключения договора для подобных кредитов без страховки, но не выше текущего уровня.