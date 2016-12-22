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ЦБ забрал лицензию у подпавшего под санкции США банка без топ-менеджмента
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ЦБ забрал лицензию у подпавшего под санкции США банка без топ-менеджмента
Финансы, 09:00
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ЦБ забрал лицензию у подпавшего под санкции США банка без топ-менеджмента
Банк России отозвал лицензию у банка «Северный кредит». Ранее финансовое учреждение сообщило об исчезновении своего руководства и предупредило клиентов о грядущем отзыве лицензии
Фото: Любовь Мишина для РБК

Банк России отозвал лицензию у вологодского банка «Северный кредит». Сообщение размещено на сайте регулятора.

«Установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг», — говорится в сообщении Банка России. По данным ЦБ, договор о приобретении ценных бумах был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка и «имеет признаки «схемных» операций». Оценка принятого риска по этой сделке «выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств», уточняет регулятор.

ЦБ также обнаружил, что новое руководство банка осуществило крупномасштабный вывод его активов, что и послужило причиной финансового краха организации, а во время своей работы «Северный кредит» не соблюдал требования ЦБ по организации мер в области противодействия отмыванию доходов.

Решением ЦБ в банк была введена временная администрация.

Ранее банк предупредил своих клиентов о грозящем ему отзыве лицензии.

«Северный кредит» с июня 2017 года находится под санкциями США из-за работы в Крыму.

Банк занимал 244-е место в российской банковской системе по величине активов.

«Северный кредит» 23 декабря ввел ограничения на выдачу наличных через банкоматы до 5 тыс руб. в сутки. Через два дня банк прекратил проведение финансовых операций. Начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что в банке проводится доследственная проверка по факту «недобросовестных действий» его работников.

В обращении к клиентам «Северного кредита», размещенном на сайте кредитной организации, причиной возникновения проблем назван приход в банк новых акционеров.

«Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ «Северный кредит», они смогли влиять на финансовые операции», — сообщалось на сайте банка. «Врио председателя правления Крылов С[ергей], а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — уточнялось в релизе.

В июне 2017 года Минфин США внес «Северный кредит» в санкционный список, объяснив свое решение работой банка на территории Крыма.

Согласно данным ЦБ (.pdf), основной акционер банка — Вологодская область в лице департамента имущественных отношений региона (23,22%).

Среди акционеров финансовой организации — Павел Борис (9,9%), председатель правления банка Людмила Петрова (9,9%), Сергей Тараненко (9,9%). Еще 9,8% владеет ООО «Константа» (принадлежит Екатерине Бурдаковой и Владимиру Борисову), а акционерное общество «СКДМ» владеет 9,98% банка «Северный кредит» (акционеры Германова Евгения и Пугинская Нина).

АО КБ «Северный кредит» — участник системы страхования вкладов.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Центробанк России , санкции США
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