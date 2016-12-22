Подпавший под санкции США российский банк объявил о пропаже руководства

Вице-губернатор Вологодской области Валентина Артамонова сообщила о начале доследственной проверки по факту недобросовестных действий работников банка «Северный кредит»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вологодский банк «Северный кредит» с 25 декабря прекратил проведение финансовых операций, заявила вице-губернатор Вологодской области, начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова (по данным ЦБ, региональные власти владеют пакетом в 23,22% акций банка).

По ее словам, в декабре 2017 года банк столкнулся с рядом сложностей, подорвавших его платежеспособность.

«Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка», — сказала Артамонова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Вологодской области.

В обращении к клиентам «Северного кредита», размещенном на сайте банка, причиной возникновения проблем назван приход в банк новых акционеров.

«Банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу. Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО КБ «Северный кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО КБ «Северный кредит» подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио председателя правления Крылов С[ергей], а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — говорится в сообщении банка.

В июне 2017 года Минфин США объявил о внесении банка «Северный кредит» в санкционный список, объяснив свое решение работой банка на территории Крыма.

Артамонова заверила, что власти Вологодской области и Вологды приняли меры, благодаря чему пенсии и зарплаты, ранее переведенные на счета граждан в «Северном кредите», зачислены на них в полном объеме, а уплаченные физическими лицами коммунальные платежи в полном объеме поступили на счета ресурсоснабжающих предприятий.

По данным портала Banki.ru, на 1 ноября 2017 года «Северный кредит» занимал по размеру активов 239-е место в банковской системе России и второе место в Вологодской области. Головной офис банка находится в Вологде, филиалы — в Москве, Симферополе и Ярославле, дополнительные и операционные офисы — в Архангельске, Великом Устюге, Евпатории, Печоре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ухте и Череповце.

23 декабря 2017 года «Северный кредит» ввел ограничения на выдачу наличных денежных средств через банкоматы до 5 тыс. руб. в сутки.