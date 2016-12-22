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Подпавший под санкции США российский банк предсказал себе отзыв лицензии
Финансы, 11:30
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Подпавший под санкции США российский банк предсказал себе отзыв лицензии
Клиенты банка «Северный кредит» в преддверии Нового года лишились возможности оплачивать покупки с помощью выпущенных банком карт и не могут снять с них деньги. Ранее банк сообщил об исчезновении своего руководства
Фото: Светлана Колобова / Фотобанк Лори

Вологодский банк «Северный кредит» предупредил клиентов о скором отзыве у него лицензии на проведение банковских операций. Сообщение об этом появилось на сайте банка после того, как из-за отключения «Северного кредита» от системы БЭСП его клиенты лишились возможности расплачиваться своими картами и снимать с них деньги.

«Те клиенты, кто не успел снять денежные средства с банковских карточек АО «КБ «Северный кредит» в 2017 году, смогут воспользоваться данной возможностью в 2018 году, после официального сообщения об отзыве лицензии», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Подпавший под санкции США российский банк объявил о пропаже руководства
Финансы

В обращении к клиентам также подчеркивается, что после отзыва у «Северного кредита» лицензии его вкладчики смогут получить возмещение в размере до 1,4 млн руб., так как банк является участником системы страхования вкладов.

23 декабря «Северный кредит», который с июня находится под санкциями США из-за работы в Крыму, ограничил выдачу наличных денежных средств через банкоматы до 5 тыс. руб. в сутки, а с 25 декабря прекратил проведение финансовых операций. В тот же день вице-губернатор Вологодской области, начальник регионального департамента финансов Валентина Артамонова (по данным ЦБ, региональные власти владеют пакетом в 23,22% акций банка) назвала одной из возможных причин сложившейся в банке ситуации «недобросовестные действия» его работников и сообщила о начале доследственной проверки.

Сам банк в опубликованном 25 декабря обращении к клиентам сообщил о пропаже своего руководства, назвав причиной возникновения проблем приход в банк новых акционеров.

«Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в АО «КБ «Северный кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время АО «КБ «Северный кредит» подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка. Врио председателя правления Крылов С[ергей], а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — говорится в сообщении банка.

По данным портала Banki.ru, на 1 ноября 2017 года «Северный кредит» занимал по размеру активов 239-е место в банковской системе России и второе место в Вологодской области. Головной офис банка находится в Вологде, филиалы — в Москве, Симферополе и Ярославле, дополнительные и операционные офисы — в Архангельске, Великом Устюге, Евпатории, Печоре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Ухте и Череповце.

Основной акционер банка — администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений региона (23,22%). Также среди акционеров — Павел Борис (9,9%), председатель правления банка Людмила Петрова (9,9%), Сергей Тараненко (9,9%) и ряд других физлиц.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Вологодская область , Банки
Главное
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