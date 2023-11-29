 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего главу Лайтбанка Тогузаева заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бывший глава Лайтбанка объявлен в федеральный розыск, его подозревают в хищении около $8 млн в 2016–2017 годах. В последующие годы ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с высокорискованной бизнес-моделью
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы. Первым на этом обратил внимание «Коммерсантъ».

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пишет издание, Тогузаеву вменяют хищение со счетов «Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была VIP-клиентом Лайтбанка. Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.

Wildberries рассказала о результатах проверки Генпрокуратуры
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.

Затем временное руководство обнаружило в действиях предыдущего менеджмента и собственников банка «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», пишет газета.

Задолженность перед кредиторами, среди которых преимущественно связанные с китайскими организациями предприятия, превысила к моменту краха банка 1,7 млрд руб. В связи с этим также заведено уголовное дело о крупном мошенничестве. Лайтбанк признан по нему истцом и потерпевшим, обвиняемых в деле пока нет.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва арест Лайтбанк
Материалы по теме
Суд продлил арест Коломойскому до 26 января
Политика
Куратора пригородных «дочек» РЖД арестовали по делу о мошенничестве
Общество
СПБ Биржа обратится в органы из-за ложного заявления о банкротстве
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 08:37
Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве Финансы, 08:28
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 08:26
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:13
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 08:01
Турция перестала быть самым популярным направлением россиян на Новый год Общество, 08:00
Рынок «белой» интернет-рекламы превысил ₽400 млрд Технологии и медиа, 08:00
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Ekathimerini узнала о планах США закупить у Греции боеприпасы для Украины Политика, 07:59
Пентагону не хватило денег на увеличение сил на Ближнем Востоке Политика, 07:54
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 07:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:48
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 07:39
Сколько выделят из бюджета на футбольный турнир на новых территориях Спорт, 07:33