Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

Бывший глава Лайтбанка объявлен в федеральный розыск, его подозревают в хищении около $8 млн в 2016–2017 годах. В последующие годы ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с высокорискованной бизнес-моделью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы. Первым на этом обратил внимание «Коммерсантъ».

По данной статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пишет издание, Тогузаеву вменяют хищение со счетов «Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была VIP-клиентом Лайтбанка. Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев.

Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.

Затем временное руководство обнаружило в действиях предыдущего менеджмента и собственников банка «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», пишет газета.

Задолженность перед кредиторами, среди которых преимущественно связанные с китайскими организациями предприятия, превысила к моменту краха банка 1,7 млрд руб. В связи с этим также заведено уголовное дело о крупном мошенничестве. Лайтбанк признан по нему истцом и потерпевшим, обвиняемых в деле пока нет.