ЦБ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

Центробанк отозвал лицензию у Лайтбанка (Москва). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств Лайтбанка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — сказано в сообщении регулятора. В Лайтбанк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным на 1 марта, он занимал в банковской системе России 425-е место.

Также ЦБ отозвал лицензию у дагестанской небанковской организации «Умут». Она неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, направляя в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию об операциях, указал регулятор.

Ранее 29 марта ЦБ отозвал лицензию у самарского АК Банка.