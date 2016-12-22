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Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США
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Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США
Бизнес, 05:40
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Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США
По сравнению с прошлым годом количество онлайн-продаж в «черную пятницу» в США увеличилось на 23,6%. В целом через интернет-магазины американцы приобрели в этот день товары на $6,22 млрд, подсчитали эксперты
Фото: John Minchillo / AP

В «черную пятницу» — день крупных распродаж, который стартует за отмечаемым в Соединенных Штатах Днем благодарения, — американцы приобрели в онлайн-магазинах продукты и товары на сумму $6,22 млрд. Об этом со ссылкой на исследование специалистов Adobe Analytics сообщает телеканал CNBC News.

Это, как отмечают эксперты, на 23,6% больше, чем год назад. Таким образом, «черная пятница» в этот раз установила в США новый максимум по онлайн-продажам, пришли к выводу исследователи. Сведения, как поясняет телеканал, отражают ситуацию по покупкам в 80% лучших американских интернет-магазинах, таких как Amazon и Walmart.

Однако это не все рекорды, которые были побиты 23 ноября. В этом году пятница после Дня благодарения стала первым днем в истории, в ходе которого 33,5% от выручки всех интернет-магазинов в США (более $2 млрд) были получены в результате покупок с мобильных устройств, заметили в Adobe Analytics. В прошлом году эти показатели, по их данным, оценивались в 29,1%.

«Ритейлеры внесли свой вклад в создание лучшего мобильного решения для потребителей, превратив в эту «черную пятницу» в покупателей на 10% пользователей сматфонов больше, нежели это было в прошлом году», — прокомментировал CNBC News ситуацию руководитель Adobe Digital Insights Тэйлор Шрайнер.

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В День благодарения, согласно анализу Adobe, в этом году онлайн-продажи в Штатах составили $3,7 млрд (это, по подсчетам экспертов, на 28% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года). Выручка, полученная в результате мобильных продаж, при этом оценивается в $1 млрд. В целом же 22 ноября покупателей в интернет-магазинах было больше на 8%, чем год назад, отметили специалисты. Помимо этого, по их данным, в этом году цены в онлайн-магазинах в США в День благодарения «были такими же низкими, как и в «черную пятницу».​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «черная пятница»
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