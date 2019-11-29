Роскачество дало рекомендации по защите от мошенников в «черную пятницу»

Роскачество дало рекомендации по защите от мошенников в «черную пятницу»

Роскачество рассказало потребителям, как распознать интернет-мошенников во время «черной пятницы». Сообщение опубликовано на его сайте.

Под видом акций и скидок злоумышленники могут реализовывать контрафактные товары, получая данные банковских карт пользователей. Организация рекомендует покупателям не переходить по подозрительным ссылках из почтовых сообщений или социальных сетей.

Перед оформлением покупки необходимо обратить внимание на доменное имя сайта и проверить дату регистрации домена с помощью whois-сервисов. Если магазин во время оплаты предлагает реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, то совершать денежные операции на таких ресурсах Роскачество не рекомендует.

Роскомнадзор ранее предупреждал население о появлении в интернете мошенников, которые в преддверии «черной пятницы» под видом распродаж незаконно собирают данные потребителей. Организация рекомендует перед покупкой проверять сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов.