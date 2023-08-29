Задорнов заявил об откате валютного рынка по участию иностранцев в 1990-е

Российский валютный рынок перестроился радикально, впервые оказавшись в ситуации, когда на нем почти нет иностранных инвесторов. По этому показателю он откатился к середине 1990-х годов, считает экономист Михаил Задорнов

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Валютный рынок в России упростился, и этому способствует отсутствие на нем иностранцев, написал экономист, бывший глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» и министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов в колонке для РБК о причинах и последствиях ослабления рубля.

«После событий прошлого года валютный рынок кардинально перестроился. Во-первых, изменилась валютная структура: до 2022 года в валютной секции Мосбиржи обороты были в 2-3 раза выше, чем сейчас, а во-вторых, 80-90% рынка приходилось на доллары и евро. Сейчас треть — это доллары, 10% — евро, треть занимает юань, остатки — различные валюты, — отметил Задорнов. — Уход от доллара и евро в расчетах и сокращение доли «твердой» валюты — самостоятельный фактор ослабления рубля».

Кроме того, рынок стал менее ликвиден: у него нет инструментов, которые всегда сглаживали его колебания, в частности наличия иностранных инвесторов.

«Если ориентироваться на число участников-нерезидентов, рынок откатился на уровень середины 1990-х. Иностранцы всегда присутствовали на российском валютном рынке (они, например, очень быстро вернулись после кризиса 1998 года). Ситуации, при которой иностранцев (банков, институциональных инвесторов) не было вообще, я не помню», — написал экс-глава «Открытия».

На «узком» рынке «любая крупная сделка по продаже иностранного бизнеса порождает высокий спрос на валюту, любое промедление крупного экспортера в продаже валютной выручки порождает нехватку валюты», заключил Задорнов.

Иностранные инвесторы не могут совершать сделки с принадлежащими им российскими ценными бумагами. После начала специальной военной операции России на Украине и последовавшего обвала рынка в конце февраля 2022 года ЦБ запретил российским брокерам исполнять соответствующие поручения нерезидентов. Соответственно, они сократили активность и на валютном рынке. В начале марта прошлого года для выплат иностранцам был введен режим счетов типа «С». На эти счета можно зачислять только рубли, с них невозможно вывести средства, можно только направить их на ограниченный круг целей вроде уплаты налогов или покупки ОФЗ.

При этом клиенты из ЕАЭС (кроме России в союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и Таджикистана в январе—июле увеличили объем торгов валютой на спотовом рынке в России на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года, оценивала Мосбиржа. Сейчас на валютном рынке в России работают 37 клиентов из ЕАЭС, но на их операции на рынке спот все равно приходится порядка 3% объема.