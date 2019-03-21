Минфин изменил формат «народных» облигаций

Со второго квартала министерство начнет выпускать новые ОФЗ-н для населения — без комиссии банкам-агентам и со сниженной минимальной суммой покупки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов намерено во втором квартале 2019 года начать размещение «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-н) в новом формате, об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что это будет размещение ОФЗ-н без комиссии банкам-агентам (эти расходы будет нести сам Минфин) и с минимальной суммой покупки, сниженной до 10 тыс. руб. (сейчас она составляет 30 тыс. руб.). Кроме того, под залог новых облигаций их владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагать россиянам через банки-агенты, среди которых Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, предполагается, что в будущем в этот список войдет также Почта Банк.

Эти изменения позволят повысить привлекательность ОФЗ-н для граждан, а следовательно, увеличить объемы их размещения, считают в Минфине.

Продажи ОФЗ-н для физических лиц стартовали в середине 2017 года. Изначально их продавали Сбербанк и ВТБ24. «Народные» облигации выпускали сроком на три года, объем их первой эмиссии составил 15 млрд руб. Номинал одной бумаги был равен 1 тыс. руб.