Правительство разрешило еще двум банкам продавать «народные» облигации

В соответствии с распоряжением правительства банками — агентами «народных» облигаций назначены не только ВТБ и Сбербанк, ранее занимавшиеся продажей облигаций федерального займа для физических лиц, но и Промсвязьбанк и Почта Банк

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, расширившее круг банков, имеющих право продавать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее право продавать ОФЗ-н, размещение которых началось в апреле 2017 года, имели только Сбербанк и ВТБ. Весной 2018 года Минфин сообщал, что за первый год существования программы россияне приобрели «народные» облигации на общую сумму 43 млрд руб. Премьер поручил Минфину в 2018 году увеличить эмиссию «народных» ОФЗ до 100 млрд руб.

В соответствии с новым распоряжением правительства право продажи ОФЗ-н получили также Промсвязьбанк и Почта Банк.

​«Определить банк ВТБ, публичное акционерное общество «Сбербанк России», публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» и публичное акционерное общество «Почта Банк» единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2018–2019 годах закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц», — говорится в документе.

​В июле 2018 года замглавы Минфина Сергей Сторчак говорил, что в число банков — агентов по продаже ОФЗ для населения войдут именно Промсвязьбанк и Почта Банк.

​«Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два, станет четыре. Мы исходим из того, что это Почта Банк и банк Петра Фрадкова — Промсвязьбанк. У них приличная филиальная сеть. Почта Банк уже давно активно работает с нами по линии финансового образования. Сотрудничество с Минфином по ОФЗ-н является естественной средой обитания», — сказал тогда Сторчак (цитата по ТАСС).

​Замглавы Минфина также выразил надежду, что спрос на эти бумаги будет расти по мере снижения ​процентных ставок по вкладам: «Будут банки уходить вниз с депозитами, значит, привлекательность ОФЗ-н увеличится».