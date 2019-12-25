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Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5%
По словам главы банка «Открытие», доходность по рублевым вкладам будет ниже 5% из-за низкой инфляции
Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доходность по рублевым вкладам в следующем году в связи с низким уровнем инфляции может опуститься ниже 5%, из-за чего россиянам будет гораздо сложнее делать накопления. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, к концу первого квартала 2020 года инфляция ожидается на уровне 2,5%, а депозитная ставка не может быть выше «реальной стоимости денег». «Да, это будет вскорости 5%, может быть даже ниже 5% доход в рублях. Конечно, будет гораздо сложнее сберегать. Это будет проблема. <...> Уже не будет таких темпов их (рублевых накоплений — РБК) прироста», — отметил Задорнов (цитата по ТАСС).   

Глава «Открытия» уточнил, что интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов. Задорнов также отметил, что из-за дедоллоризации и низких ставок россияне стараются забрать свои депозиты в иностранных валютах. По его словам, «Открытие» не исключает возможности отрицательной доходности по таким вкладам.   

В ноябре средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России снизилась до 6,03% — минимальное значение с 2009 года. В текущем году максимальное значение средних ставок по вкладам было в феврале — 7,67% годовых. Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в октябре — сразу на 0,5 п.п. Сейчас ключевая ставка находится на минимуме — 6,5%.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: вклад, «Открытие», Михаил Задорнов
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