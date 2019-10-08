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Финансы ,  
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Росфинмониторинг раскрыл схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров»
Ведомство предупредило россиян о финансовом мошенничестве со стороны компаний-нерезидентов, которые предлагают заработать посредством удаленной торговли на финансовых рынках
Фото: Michael Probst / AP

Росфинмониторинг выявил факты мошенничества в отношении граждан России со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, называя эти компании «псевдоброкерами».

«Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», — говорится в сообщении.

В Росфинмониторинге отмечают, что мошенники пользуются недостаточной информированностью россиян в законодательном регулировании рынка ценных бумаг. Эти компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций.

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Ведомство отмечает, что зачастую мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счетах россиян, чем вынуждают их делать дополнительные взносы. Однако при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:

  • Teletrade
  • GRANDCAPITAL
  • Delloy Trаde
  • GLOBAL FX
  • Kappabrokers
  • GO CAPITALS FX
  • KBCapitals
  • 10 BROKERS
  • Swis Trade
  • BORN to TRADE
  • Barclays Trade
  • WerCrypto

«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», — сообщает пресс-служба.

Также там рассказали, что в открытых источниках находятся многочисленные отзывы о мошеннических действиях подобных компаний. Росфинмониторинг уточнил, что все вышеперечисленные компании не являются резидентами России и не имеют лицензии Центрального банка, а также не являются членами саморегулируемых организаций.

В ведомстве посоветовали гражданам при готовности разместить денежные средства на рынке ценных бумаг сперва ознакомиться с законодательными нормами и репутацией компаний, которые предоставляют данный вид услуг.

Автор: Михаил Юшков
Теги: мошенничество, Росфинмониторинг
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