Росфинмониторинг раскрыл схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров»

Ведомство предупредило россиян о финансовом мошенничестве со стороны компаний-нерезидентов, которые предлагают заработать посредством удаленной торговли на финансовых рынках

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Росфинмониторинг выявил факты мошенничества в отношении граждан России со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, называя эти компании «псевдоброкерами».

«Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», — говорится в сообщении.

В Росфинмониторинге отмечают, что мошенники пользуются недостаточной информированностью россиян в законодательном регулировании рынка ценных бумаг. Эти компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций.

Ведомство отмечает, что зачастую мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счетах россиян, чем вынуждают их делать дополнительные взносы. Однако при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.