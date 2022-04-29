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Финансы ,  
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В офисе Deutsche Bank в Германии прошли обыски

В офисе Deutsche Bank в Германии прошли обыски после обвинения в отмывании денег
Прокуратура провела обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте, банк подозревают в позднем уведомлении об операциях, которые могли быть отмыванием денег. Ранее немецкий регулятор призывал банк усилить меры контроля
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Во франкфуртском офисе Deutsche Bank проходят обыски в связи с подозрением в несвоевременном сообщении о попытке отмывания денег, сообщает со ссылкой на городскую прокуратуру Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Это следственные действия, проводимые прокуратурой Франкфурта в связи с сообщениями банка о подозрениях в отмывании денег. Deutsche Bank полностью сотрудничает с властями», — сказал газете представитель немецкого Федерального управления уголовной полиции и финансового надзора (BaFin).

Банки обязаны немедленно уведомлять компетентные ведомства о своих подозрениях о попытках клиентов по отмыванию средств, полученных от незаконных операций, или в случае, если операции связаны с финансированием терроризма. FAZ отмечает, что сообщения об уведомительных операциях нередко касаются корреспондентского банковского сектора, а Deutsche Bank оказывает услуги другим банкам по обработке платежных транзакций.

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Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Как сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA) и газета Handelsblatt, следователи уверены в том, что Deutsche Bank слишком поздно предоставил отчеты о подозрениях в отмывании денег, несмотря на то что кредитная организация обратила внимание на подозрительные операции ранее.

Источник Handelsblatt сообщил, что банк не передал данные об операциях, которые были обработаны «много лет назад», несмотря на их подозрительность или участие подозрительных лиц. Другой собеседник газеты отметил, что речь идет о единичном случае.

Акции Deutsche Bank на фоне новостей об обыске упали более чем на 4%, пишет Handelsblatt со ссылкой на показатели Dax — важнейшего фондового индекса Германии на Франкфуртской фондовой бирже.

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Deutsche Bank предупредил о росте инфляции в Германии до 10%
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Deutsche Bank и ранее подозревали в проведении операций по отмыванию денег. В марте 2017 года немецкое издание Sueddeutsche Zeitung заявило, что банк причастен к «молдавской схеме» по отмыванию российских денег, речь шла о выводе из России около 700 млрд руб. в течение нескольких лет. Издание указывало, что через банки Германии в этот период прошло около $66,5 млн выведенных из России средств, причем почти 80% из этой суммы пришлось на Deutsche Bank ($24 млн) и другой ведущий банк страны — Commerzbank ($23 млн).

В апреле прошлого года Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии потребовало от Deutsche Bank усилить меры безопасности и контроль по пресечению операций по отмыванию денег, писала The Wall Street Journal. В BaFin тогда отметили, что то же относится к корреспондентским счетам и мониторингу транзакций.

В Deutsche Bank в ответ заверили, что провели значительную работу по повышению качества контроля, с 2019 по 2021 год на эти цели было потрачено порядка $2,4 млрд, а численность команды по борьбе с отмыванием денег преодолела отметку в 1,6 тыс. человек. «Но мы также понимаем, что еще многое предстоит сделать», — подчеркнули в Deutsche Bank.

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Фото:TT News Agency / Reuters

Deutsche Bank — крупнейший банк Германии, по результатам первого квартала этого года организация отчиталась о чистой прибыли в €1,2 млрд (рост составил 18%), прибыль до выплаты налогов выросла на 4%, до €1,7 млрд. Как пишет FAZ, результаты квартала превзошли расчеты аналитиков: они ожидали, что банк отчитается о €950 млн.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Франкфурт Deutsche Bank обыск отмывание денег
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