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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, 30 июля 2015 года OFAC внесло в санкционный список кипрского нефтетрейдера IPP. Спустя неделю Deutsche Bank провел платеж на $29 млн, в котором, по мнению OFAC, сохранялся экономический интерес IPP.

В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на счета в Крайинвестбанке, внесенном в санкционный список за работу в Крыму.

За первое нарушение банк должен заплатить $157,5 тыс. штрафа, за второе — $425,6 тыс.

Материал дополняется.

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